'Assassin's Creed Mirage' testa máxima de que menos é mais

São Paulo

A cada novo título da série de jogos em mundo aberto "Assassin’s Creed" a Ubisoft prometia mais áreas para explorar, mais missões, mais personagens, mais armas… O lançamento de "Assassin’s Creed Mirage", previsto para 5 de outubro, marca uma mudança nessa mentalidade.

A empresa agora promete um jogo mais enxuto, com um enredo mais coeso e menos mecanismos para distrair o jogador dos elementos fundamentais que fizeram o sucesso da franquia.

Imagem do jogo 'Assassin's Creed Mirage' - Divulgação Ubisoft

Nas entrelinhas

"Assassin’s Creed Valhalla", último jogo da série, foi bem recebido de forma geral. Ainda assim, críticas pelo tamanho da aventura —mais de 80 horas para chegar aos créditos finais— e pelo enredo longo, confuso e dispersivo foram comuns. Algo que a Ubisoft espera deixar no passado com seu novo lançamento.

Protagonizado pelo assassino Basim Ibn Ishaq —personagem com participação importante em "Valhalla"—, "Mirage" é um spin-off do título anterior. No novo game, o jogador conhece a origem do personagem, de um simples ladrãozinho nas ruas da Bagdá do século 9º a poderoso membro da irmandade dos assassinos.

Testamos

Há duas semanas pude testar o título por quase três horas em um evento virtual realizado pela Ubisoft (veja aqui o vídeo). Foi pouco tempo para avaliar o tamanho do mapa e a história do game, mas deu para ter uma ideia geral do que a Ubisoft está preparando.

Déjà vu

Ambientado no Oriente Médio, como na estreia de "Assassin’s Creed", e com jogabilidade fortemente baseada na furtividade, marco dos primeiros títulos da série, "Mirage" tem um sabor de nostalgia para os fãs que jogaram as aventuras protagonizadas por Desmond Miles nos anos 2000. O que não quer dizer que o jogo retome mecânicas ultrapassadas.

Nas missões furtivas experimentadas durante o evento da Ubisoft, erros não resultavam automaticamente em frustrantes "dessincronizações", como nos títulos que o game evoca. Mas também não eram facilmente superados pela força bruta, como acontecia em "Valhalla" e "Odyssey", por exemplo.

Em "Mirage" os inimigos batem forte e atacam com mais voracidade. Tentar encarar sozinho quatro ou cinco adversários de uma vez é um caminho quase certo para o fracasso. A melhor estratégia, em geral, é despistá-los e eliminá-los um a um, de preferência enquanto estiverem distraídos.

Menos RPG

O game também deixa de lado ou simplifica bastante algumas mecânicas inspiradas em jogos de RPG. Não é preciso acumular experiência para evoluir o personagem, a árvore de habilidades é bem mais simples do que nos jogos anteriores e não é possível trocar sua arma principal ou armadura.

Após uma enxurrada de gigantescos (e excelentes) RPGs, é reconfortante jogar um título em que não é necessário memorizar uma dezena de atributos, efeitos de diferentes tipos de dano e pontos positivos e negativos de uma porção de equipamentos e itens consumíveis.

Contradições

Por tudo isso, "Assassin’s Creed Mirage" pode ser considerado um título extremamente contraditório. É uma continuação, porém diferente do original. É disruptivo para a franquia, mas por remeter ao seu passado. E, acima de tudo, é um jogo que tenta entregar mais diversão, mesmo que com menos conteúdo.

Em uma indústria cada vez mais avessa ao risco, é curioso que a Ubisoft tenha conseguido ser inovadora sendo extremamente tradicional. Um sinal de tempos em que o radicalismo é conservador.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Starfield

(PC, Xbox X/S)

Falando em jogos gigantescos… Um dos maiores lançamentos do ano se tornou um dos games mais divisivos dos últimos tempos. Há os que odeiam e os que amam o novo RPG da Bethesda. Da minha parte, gostei do que joguei até agora. Com certeza este não é um jogo perfeito —o inventário é uma bagunça e quem queria ficar voando de um planeta ao outro vai ficar realmente desapontado—, mas acredito que as críticas se intensificaram principalmente pelas enormes expectativas criadas sobre ele. Vale a pena dar uma chance.

Imagem do jogo "Starfield" - Divulgação/Bethesda Game Studios

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Nintendo realizou demonstrações a portas fechadas do seu próximo console para desenvolvedores durante a Gamescom, afirmou o site Eurogamer. Segundo a publicação, uma das demonstrações do "Switch 2" utilizava uma versão turbinada de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" para mostrar a capacidade superior do novo aparelho.

Após o cancelamento da E3 deste ano, a ESA (Associação de Softwares de Entretenimento) e a ReedPop, contratada para organizar o evento, romperam seu acordo. A ESA afirmou também que a E3 do ano que vem não será realizada no Los Angeles Convention Center, tradicional sede da exposição de games. Segundo o site GamesIndustry.biz, a associação pretende reinventar o evento para 2025.

O Embracer Group considera vender a publicadora Gearbox Entertainment, conhecida pela série "Borderlands", afirmou a Reuters. Segundo a publicação, citando fontes anônimas, a venda da empresa seria um dos passos do processo de reestruturação do conglomerado sueco.

O COI (Comitê Olímpico Internacional) criou uma Comissão de Esports que será liderada por David Lappartient, presidente da União Ciclística Internacional. A iniciativa, no entanto, não deve envolver os esports mais populares da atualidade, mas ajudar o desenvolvimento de esportes virtuais e simulados, como os que já compõem as competições da entidade.

O Youtube anunciou oficialmente (de forma bem discreta) que está testando com alguns usuários a possibilidade deles acessarem games direto de sua plataforma. A função, chamada de "Playables", está disponível inicialmente para alguns poucos usuários tanto para desktops quanto em dispositivos móveis.

A Bethesda anunciou no X que "Starfield" alcançou a marca de 6 milhões de jogadores no primeiro dia após seu lançamento, tornando-se o maior lançamento da história da desenvolvedora.

O diretor geral da Humble Games, Alan Patmore, afirmou em entrevista ao site Game Developer que a publisher está estudando formas de incluir em seus contratos com desenvolvedores cláusulas que proíbam a utilização de ferramentas de inteligência artificial que possam violar regras de copyright e levem a questionamentos legais.

O conturbado desenvolvimento de "Skull and Bones" continua enquanto o jogo perde seu terceiro diretor criativo. Segundo o site Kotaku, Elisabeth Pellen, que trabalhava no título desde 2018, deixou o projeto. Paralelamente, o estúdio da Ubisoft em Singapura, responsável pelo jogo, atravessa uma campanha de sindicalização de seus funcionários.

"Stray" (ou o jogo do gatinho para os íntimos) será adaptado para os cinemas. Segundo a revista Entertainment Weekly, um filme baseado na sensação indie do ano passado está em produção na Annapurna Animation, empresa irmã da publisher do game.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

13.set

"Gunbrella": R$ 46,99 (PC, Switch)

"Pokémon Scarlet And Violet: The Hidden Treasure Of Area Zero – The Teal Mask"*: R$ 174,99 (Switch)

14.set

"Ad Infinitum": R$ 97,19 (PC), R$ 132,70 (Xbox X/S), R$ 199,50 (PS 5)

"AK-Xolotl": R$ 57,99 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

"Deceit 2": preço não disponível (PC)

"Dune: Spice Wars": R$ 99,99 (PC)

"Monster Hunter Now": grátis (Android, iOS)

"Solar Ash"**: preço não disponível (Xbox One/X/S)

"The Crew Motorfest": R$ 299,99 (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

"Thunder Ray": R$ 76,99 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

15.set

"Baten Kaitos I & II HD Remaster": R$ 264,90 (Switch)

18.set

"Gloomhaven": R$ 97,19 (Switch), R$ 132,70 (Xbox One/X/S), R$ 199,50 (PS 4/5)

19.set

"Lies of P"**: R$ 249,90 (PC, Xbox X/S), R$ 299,90 (PS 5)

"Mortal Kombat 1": R$ 279,90 (PC), R$ 299,90 (Switch, PS 5, Xbox X/S)

"You Suck At Parking"**: R$ 59,99 (PC), R$ 74,95 (Xbox One/X/S), R$ 107 (Switch), preço não disponível (PS 5)

*Expansão

**Disponível no Xbox Game Pass

Promoção da semana

A loja virtual do Xbox está com uma série de ótimas promoções, entre títulos da própria Microsoft e de outras desenvolvedoras. Entre as melhores ofertas estão "Assassin’s Creed Origins" por R$ 29,85 (-85%), "Assassin’s Creed Valhalla" por R$ 55,99 (-80%), "Mass Effect Legendary Edition" por R$ 74,75 (-75%) e "Halo Infinite" por R$ 124,50 (-50%).