Cinco programas sobre comida para ver no streaming depois de 'O Urso'

Das muitas coisas boas de "O Urso", uma das melhores é o "food porn" —imagens carinhosamente produzidas de comida sendo feita com processos elaborados e ingredientes de altíssima qualidade.

O seriado de Christopher Storer com Jeremy Allen White e Ayo Edebiri se passa em um restaurante decadente em Chicago. Na segunda temporada, os funcionários do The Beef se unem para colocar de pé sua nova versão, tarefa que envolve pensar em um menu novo e expandir os conhecimentos gastronômicos da equipe. (Não grite comigo, a primeira temporada está no ar há quase um ano e eu não contei nada que estrague a experiência de assistir à série!)



Bom, a edição de hoje é para quem gosta de comidas e de como elas são feitas.

"Sal, Gordura, Ácido, Calor"

O documentário em quatro partes tem um mérito especial sobre os demais nesta lista: baseado no livro de mesmo nome da chef Samin Nosrat, quer ensinar ao espectador conceitos básicos da culinária, para que ele mesmo possa se aventurar na cozinha com confiança.

Para isso, Nosrat —uma apresentadora de muito carisma e conhecimento— viaja a vários lugares do mundo para ilustrar como "salgado" pode significar coisas diferentes, como há múltiplas fontes de acidez, como a gordura é parte essencial de uma receita e como as formas de preparo agem sobre os ingredientes de maneiras variadas.

Disponível na Netflix, quatro episódios de cerca de 40 min cada um.

"Taste the Nation"

Já falei aqui de "Taste the Nation" e continuarei batendo bumbo: valioso programa que coloca a comida como produto de um contexto cultural e também como formadora dessa cultura. Ao visitar diferentes colônias de imigrantes pelos Estados Unidos, Padma Lakshmi —veterana de 20 temporadas de "Top Chef"— ilumina o papel da culinária em ligar pessoas a suas terras de origem, aos locais que agora ocupam e aos seus conterrâneos lá e cá.

E o programa não se atém só às colônias mais discutidas: claro que há italianos em Nova York e chineses em San Francisco, mas e os vietnamitas de Las Vegas? E os gregos da Flórida? E os indígenas que já estavam no que hoje é o Arizona ou o Massachusetts? Cada um desses grupos deixa suas marcas sobre uma cultura gastronômica mais conhecida por hambúrgueres e batatas fritas, mas que é tão múltipla quantos são os povos que a fazem.

Disponível no Star+. Duas temporadas mais quatro episódios especiais de fim de ano. 24 episódios de cerca de 35 min. cada um.

"Coreia: O País da Sopa"

Viajar pela Coreia do Sul tomando sopa. Um conceito simples e bem realizado, como tantos dos caldos sorvidos com macarrão, arroz, carnes, frutos do mar, legumes e verduras pelos atores Ham Yon-ji e Ryu Soo-young e o cartunista Huh Young-man em "Coreia: O País da Sopa".

O trio explora restaurantes dos mais refinados aos menos, da cozinha experimental à tradicional, com panelões de caldo alimentados há —literalmente— décadas. Em clima amigável, os três exibem curiosidade e muito apetite, discutindo velhas histórias que os sabores ricos reavivam. Uma delícia.

Disponível na Netflix. Três episódios de cerca de uma hora cada um.

"O Grande Brunch"

Praticamente um cheque em branco passado pela HBOMax ao comediante Dan Levy ("Schitt’s Creek"), "O Grande Brunch" é um reality de competição em que chefs disputam provas centradas na refeição mais polêmica do dia, o brunch, de olho em um prêmio em dinheiro.

Porque a combinação de café da manhã com almoço é um tanto limitada, as propostas das tarefas vão se afastando cada vez mais do título do programa. Isso, porém, não é um problema para a série, porque o ponto mais forte dela é, na verdade, uma das juradas.

Sohla El-Waylly —talvez mais conhecida pelos divertidos vídeos da série "Mystery Menu", do New York Times—, demonstra entusiasmo com os acertos dos competidores sem deixar de criticar suas falhas com rigor, mas delicadeza.

Disponível na HBOMax. Uma temporada, oito episódios de cerca de uma hora cada um.

Will Guidara e Sohla El-Waylly, juízes do reality de competição "O Grande Brunch", conversam com a participante Nadege Fleurimond durante episódio da série - Jeremy Kohm/Divulgação HBO Max

"Masterchef Brasil"

Franquia gigantesca de um programa inglês criado em 1990 (são mais de 40 versões pelo mundo só da série principal), a competição gastronômica já lançou grandes estrelas dos dois lados do balcão em suas dez temporadas. As provas são cheias de tensão e os juízes dão bastante personalidade aos julgamentos, tornando os episódios polêmicos e envolventes.

Há temporadas espalhadas por diversos serviços —Prime Video, HBOMax, Discovery+ e PlutoTV têm algumas cada um— mas o pacote completo está no YouTube.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"O Melhor Lugar da Terra"

Comediazinha "feel good" com Yalitza Aparicio, indicada ao Oscar por "Roma", sobre uma cidadezinha mexicana que se une para convencer um médico a se mudar para lá para atrair uma fábrica e salvar a população do desemprego.

Disponível na Netflix desde quarta (30). 95 min.

"Hora de Aventura com Fionna e Cake"

Spin-off de "Hora de Aventura" que se passa num universo paralelo, protagonizado pelas versões alternativas de Finn e Jake, Fionna e Cake.

Dois primeiros episódios já estão na HBOMax. A temporada terá dez episódios, que estreiam dois a dois semanalmente.

"A Roda do Tempo"

Começa nesta sexta (1º) a segunda temporada da série baseada nos livros de fantasia de Robert Jordan, sobre um mundo onde apenas algumas mulheres são capazes de usar a magia. Estrelada por Rosamund Pike ("Garota Exemplar")

Os três primeiros episódios estão disponíveis no Prime Video.

"Impuros"

Chegou a quarta temporada da série brasileira, sobre a guerra do tráfico no Rio de Janeiro nos anos 1990. Na nova leva de episódios, MC Carol se junta ao elenco como Marcelão.

Disponível no Star+. Dez episódios

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Talk-Show: Reinventando a Comédia"

Comédia simpática mas imperfeita sobre um universo paralelo onde uma mulher tem um programa de "late night", aqueles talk-shows tradicionais americanos, há anos. Agora, Katherine Newbury (Emma Thompson) precisa adiar a própria obsolescência com a ajuda de uma roteirista recém-contratada, Molly Patel (Mindy Kaling).

Disponível na Netflix até 7.set. 102 min