'Starfield' é crucial para a Microsoft e pode mudar o mercado de games

São Paulo

Esta é a edição da Combo, a newsletter de games da Folha. Quer recebê-la todas as terças no seu email? Inscreva-se abaixo.

Combo A newsletter da Folha com o que interessa sobre a indústria de games e com as dicas do que você ainda vai jogar. Carregando...

Poucos games em 2023 devem ter um impacto tão grande para o futuro do mercado quanto "Starfield". O lançamento do aguardado RPG de ação desenvolvido pela Bethesda nesta quarta-feira (6) representa o primeiro grande teste da estratégia desenhada pela Microsoft para superar a Sony no mercado de consoles.

Imagem do jogo "Starfield" - Divulgação/Bethesda Game Studios

Rebobinando

Em janeiro de 2018, Phil Spencer, chefe da Xbox, anunciou que "Sea of Thieves" chegaria ao serviço de games por assinatura Xbox Game Pass junto com seu lançamento, e que o mesmo aconteceria para todos os jogos lançados pelos estúdios da Microsoft.

Dessa forma, a empresa apresentou ao mercado sua aposta em uma revolução na forma com que as pessoas consomem jogos eletrônicos. Ao invés de vender games avulsos pelo maior preço possível, a Microsoft passou a focar seus esforços na venda de assinaturas do seu serviço.

Para torná-lo atrativo para os jogadores, a empresa começou a realizar ainda em 2018 uma série de aquisições de estúdios de destaque como Playground Games (de "Forza Horizon"), Ninja Theory (de "DmC: Devil May Cry" e "Hellblade: Senua's Sacrifice") e Obsidian ("Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords" e "Fallout: New Vegas").

Mas não parou por aí. Em 2021, em uma tacada só que custou US$ 7,8 bilhões, a empresa adquiriu a ZeniMax Media, controladora de estúdios como id Software (das séries "Doom" e "Quake"), Arkane Studios (de "Dishonored" e "Prey") e, a joia da coroa, Bethesda (das famosas séries de RPG "The Elder Scrolls" e "Fallout").

Crescimento e concorrência

Com uma boa oferta de lançamentos próprios e jogos de terceiros, o número de usuários do Xbox Game Pass cresceu, chegando a 120 milhões de usuários mensais ativos no início deste ano, segundo dados do balanço da Microsoft.

Ainda assim, a empresa sofre com a constante comparação com sua concorrente Sony, que adota uma estratégia mais tradicional no setor de games.

Enquanto o PlayStation recebia blockbusters aclamados pela crítica como "God of War", "Marvel's Spider-Man" e "Death Stranding", os consoles Xbox conseguiam sucesso apenas com títulos de menor escopo (por exemplo, "Hi-Fi Rush", "Psychonauts 2" e "Pentiment"). Além disso, viam alguns jogos de primeira linha ficarem aquém da expectativa (como "Halo Infinite") e outros se tornarem verdadeiras decepções (caso de "Redfall").

O resultado disso é que a empresa vem perdendo a guerra de consoles da atual geração. A Sony anunciou em julho ter ultrapassado a marca de 40 milhões de unidades de PlayStation 5 vendidas. Já a Microsoft afirmou no fim de junho ter vendido cerca de 21 milhões de consoles Xbox Series S e X.

Segundo a consultoria Newzoo, a Sony é hoje a segunda maior empresa do mundo no setor de games, com faturamento anual de US$ 4,38 bilhões nessa área. A Microsoft aparece em quarto lugar, com US$ 3,152 bilhões.

Aposta pesada

Por tudo isso, "Starfield" é lançado sob gigantesca expectativa. Não só dos fãs, como era de se esperar, mas da própria Microsoft.

"[‘Starfield’] com certeza vai impulsionar as assinaturas de Game Pass e muita gente vai comprar o jogo também", afirmou Jerret West, diretor de marketing da Xbox, em entrevista ao site GamesIndustry.biz. "Jogos como ‘Starfield’ aparecem de vez em quando e capturam a atenção não só da indústria de games, mas no boca a boca, se espalhando nas conversas entre consumidores de uma forma geral."

Sob essa perspectiva, um fracasso nos moldes do que aconteceu com "Redfall" poderia colocar em risco toda a estratégia da Microsoft para a indústria de games. Para sorte da empresa, não parece que o jogo está se encaminhando para um desastre completo.

Recepção

As primeiras críticas publicadas são, em geral, elogiosas ao RPG da Bethesda. A recepção dos fãs que adquiriram o jogo com acesso antecipado também vem sendo razoável. Ainda assim, o game está longe de ser uma unanimidade.

Muitos dos críticos que gostaram do título fizeram ponderações sobre a demora para o jogo engrenar. Na Folha, o game foi descrito como vasto e pouco cativante, chegando a ser repetitivo em alguns momentos. A avaliação de apenas regular fica muito abaixo das expectativas criadas em torno dele.

Se o game for um sucesso comercial, incentivará a Microsoft —ainda mais poderosa após a provável conclusão da aquisição da Activision Blizzard— a seguir com sua estratégia de revolucionar a forma como as pessoas consomem os games. Caso contrário, muitas dúvidas surgirão sobre a viabilidade dos serviços por assinatura no longo prazo.

Assim como em bons games de RPG, a resposta dos jogadores será decisiva para definir qual será o final dessa história.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Neon Noodles

(PC)

Se você é fã de puzzles que envolvem programação e achar a forma mais eficiente de cumprir uma missão não pode passar em branco por esse game indie do estúdio canadense Vivid Helix. No jogo, você precisa automatizar uma cozinha industrial com robôs e esteiras de transporte enquanto desvenda uma misteriosa conspiração. É um verdadeiro quebra-cabeças que incentiva o jogador a aperfeiçoar cada vez mais suas criações.

Imagem do jogo 'Neon Noodles' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

Dubladores e atores que trabalham com jogos de videogame devem aderir à greve de atores e roteiristas de Hollywood, que se estende desde julho. Na última sexta-feira (1º), o sindicato da categoria anunciou decisão unânime de sua direção por um indicativo de greve, a ser corroborado pelos trabalhadores em votação no dia 25 de setembro.

O serviço de assinatura de games da Sony, o PlayStation Plus, vai aumentar de preço no mundo todo. No Brasil, a assinatura anual aumentará cerca de 40%, passando de R$ 199,90 para R$ 278,90 na versão mais barata. No nível Extra ela vai de R$ 339,90 para R$ 475,90 e no Deluxe, de R$ 389,90 para R$ 539,90.

Dados prévios da 2ª Pesquisa Nacional da Indústria de Games, coordenado pela Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais), revelam um crescimento de 3,27% no número de estúdios de desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil. O número aumentou de 1.009 em 2021 para 1.042 no ano passado.

O Google e o Governo de São Paulo negociam uma parceria para implementar um projeto que ajudará jovens de regiões periféricas do estado a desenvolverem seus próprios games. Pelo projeto, a empresa disponibilizará conteúdos do Google Play Academy e do Favela Gaming para alunos das Fábricas de Cultura, mantidas pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

O estúdio Volition Games, responsável pela série "Saints Row", anunciou o encerramento de suas atividades após 30 anos de funcionamento. A medida foi tomada pelo Embracer Group, conglomerado que era dono do estúdio e passa por um processo de enxugamento e reformulação.

Logo após o lançamento de seu último título, "Shadow Gambit: The Cursed Crew", o estúdio indie alemão Mimimi Games anunciou que não lançará novos jogos e caminhará para o encerramento de suas atividades. Segundo os desenvolvedores, a decisão foi tomada para que eles priorizem sua vida pessoal e o bem estar de suas famílias.

O looter-shooter "Relic Hunters Legend", desenvolvido pela brasileira Rogue Snail e publicado pela Gearbox, será lançado em acesso antecipado para PCs em 25 de setembro. A versão básica do jogo custará R$ 46,99.

A Nintendo anunciou o lançamento de uma edição especial do Switch versão Oled toda vermelha, em homenagem ao Mario. Não há previsão de chegada da nova edição do console no Brasil.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

6.set

"Starfield"*: R$ 299 (PC), R$ 349,95 (Xbox X/S)

"Baldur's Gate 3": R$ 299,90 (PS 5)

7.set

"Final Fantasy VII Ever Crisis": grátis (iOS, Android)

8.set

"Fae Farm": R$ 149,99 (PC), R$ 299 (Switch)

"NBA 2K24": R$ 299,90 (PC, PS 4, Xbox One), R$ 349,90 (PS 5, Xbox X/S)

12.set

"Eternights": R$ 98,91 (PC), R$ 149,50 (PS 4/5)

"Nour: Play With Your Food": preço não disponível (PC, PS 4/5)

"Super Bomberman R 2": R$ 249,90 (Switch, Xbox One/X/S), preço não disponível (PC, PS 4/5)

*Disponível no Xbox Game Pass

Promoção da semana

A Nintendo está fazendo uma promoção de jogos de sucesso na loja virtual do Nintendo Switch com títulos com até 85% de desconto. Entre os games com preço reduzido estão "BioShock: The Collection" por R$ 49,99 (-80%), "Tony Hawk’s Pro Skater 1+2" por R$ 79 (-60%), "Mario + Rabbids Sparks of Hope" por R$ 149,99 (-50%) e "The Great Ace Attorney Chronicles" por R$ 84,50 (-50%). As ofertas vão até a madrugada de 11 de setembro.