Conheça o sapinho-ponta-de-flecha, que tem 5 cm e pode matar com seu veneno

Se é verdade que nos menores frascos estão os melhores perfumes, no caso do sapinho-ponta-de-flecha é possível dizer que nos menores anfíbios podem existir os piores venenos.

Com cerca de cinco centímetros e não mais do que 12 gramas, essa espécie produz uma substância tóxica capaz de matar um ser humano.

Sapinho-ponta-de-flecha é tema da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças - Wirley Almeida Santos

"Apesar de ser letal, o veneno é utilizado só para a defesa", diz Carlos Eduardo Costa-Campos, professor da Universidade Federal do Amapá. "Os sapinhos-ponta-de-flecha têm tons de vermelho, de azul ou de amarelo brilhante na pele justamente para indicar esse perigo."

Tema da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças desta semana, que chega às bancas no domingo, dia 3, o animal não é apenas um dos mais venenosos da série —ele é também o primeiro anfíbio a ser tema dos livros.

"Mas as crianças não precisam ter medo, porque o veneno só é liberado se houver contato. Por isso as cores chamativas. É uma mensagem: não encostem em mim", afirma Costa-Campos, que colaborou com o volume. A consultoria é do gestor ambiental Rodrigo Pires.

Apesar do nome, tecnicamente a espécie é uma rã. A denominação com a qual ficou conhecida surgiu porque diferentes povos indígenas da Amazônia, onde é encontrada, costumam aplicar o veneno de sua glândula tóxica nas pontas de flechas e nos dardos de zarabatanas.

Exatamente por causa de todo esse perigo, o sapinho quase não tem predadores na natureza —mas isso não quer dizer que esteja a salvo. "Desmatamentos e queimadas reduzem o seu habitat, diminuem as populações e podem causar até a extinção", alerta Costa-Campos.

