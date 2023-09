Frida Kahlo chama Diego Rivera de feio e acusa traição em carta que viralizou agora

São Paulo

Não foi só Luísa Sonza que fez uma carta destinada ao companheiro depois de saber que foi traída. Frida Kahlo escreveu para o marido Diego Rivera sobre como se sentia a respeito de suas traições. "Como você consegue seduzir tantas mulheres sendo um filho da puta tão feio?", escreveu na carta, que viralizou nas redes sociais.

A mensagem ainda dizia "não tenho medo da dor, e você sabe disso". "Ela é quase inerente a mim, mas confesso que sofri, e muito, quando você me traiu, a cada vez que você me traiu, não só com a minha irmã, mas com tantas outras mulheres. Como elas se deixaram enganar por você?" A imagem com o texto foi publicada no perfil @Encontrandoforcas e tem mais de 2 milhões de visualizações no TikTok.

Reprodução de carta de Frida Khalo ao marido Diego Rivera após descobrir traições - Reprodução

"Você acha que fiquei possessa por causa da Cristina, mas hoje confesso que não foi por ela. Foi por você e por mim. Antes de tudo, por mim, porque nunca consegui entender o que você queria e procurava, o que elas davam que eu não sabia dar", continuou Kahlo. "Não nos enganemos, Diego, eu dei tudo o que é humanamente possível dar, e nós dois sabemos disso."

Kahlo e Rivera, que também era artista, se casaram pouco tempo depois de se conhecerem, em 21 de agosto de 1929, quando ela tinha 22 anos e ele 43. Ficaram juntos durante 25 anos. A relação foi conturbada, com casamento, divórcio e traições, como a carta mostra.