Sandy e Lucas Lima discutem o divórcio no Altas Horas; saiba o horário

São Paulo

A cantora Sandy e o músico Lucas Lima anunciaram sua separação na segunda-feira, depois de 15 anos de casamento.

Serginho Groismann, Lucas Lima, Thiaguinho, Sandy e Vitor Kley em gravação do Altas Horas - Instagram @thbarbosa

O ex-casal participa do programa de Serginho Groisman, o Altas Horas, junto com o pai dela, Xororó, e a banda dele, Família Lima, para falar sobre o divórcio.

Globo, 22h25, livre

Carga Máxima

Um corredor de Fórmula Truck, vivido por Thiago Martins, perde uma corrida para sua ex-namorada, papel de Sheron Menezzes, e é demitido de sua equipe. Sem outra fonte de renda, ele se envolve com uma quadrilha de ladrões de carga. O filme de Tomás Portella para a Netflix se aventura por um gênero que finalmente começa a ser explorado no Brasil, a ação. Milhem Cortaz, Raphael Logam e Evandro Mesquita completam o elenco.

Netflix, 16 anos

Especiais de Comédia Stand-up

Gravados ao vivo, quatro especiais de stand-up chegaram à plataforma —"Até Que Meu Show te Separe", com Mateus Ceará, "Comentando Histórias", com o grupo Em Pé na Rede, "Quem Mandou Você Casar", com Sr. e Sra. Maloka, e "Te Apresento Minha Amiga", com o grupo 4 Amigos.

Star+, 14 anos

Batem à Porta

Um casal gay e seus dois filhos pequenos passam férias numa cabana isolada. Mas a paz é quebrada quando eles são feitos reféns por quatro fanáticos religiosos, que exigem sacrifícios humanos para evitar o apocalipse. Suspense de M. Night Shyamalan.

Telecine Premium, 22h, 16 anos

Que Horas Eu te Pego?

Jennifer Lawrence faz uma mulher endividada que responde a um anúncio postado por um casal rico e aceita um trabalho inusitado, tirar a virgindade do filho deles, um rapaz tímido de 19 anos.

HBO, 22h, e HBO Max, 14 anos

Todas as Bossas

O programa exibe um show com Buchecha, gravado no Rio de Janeiro. O funkeiro incluiu no repertório hits como "Só Love" e "Quero te Encontrar", de sua parceira com Claudinho. A dupla tem sua história contada no filme "Nosso Sonho", em cartaz nos cinemas.

TV Brasil, 23h, e TV Brasil Play, livre