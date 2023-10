Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana Onde Disponível nas plataformas digitais

Benito Antonio Martínez Ocasio, o porto-riquenho de 29 anos conhecido em todo o mundo por Bad Bunny, é um popstar dos mais atípicos. Em uma curta e estrondosa carreira, Bad Bunny vem reescrevendo o manual de como ter sucesso na indústria da música.

Se outros intérpretes de língua espanhola —Shakira, Gloria Estefan, Enrique Iglesias, Camila Cabello—gravam canções em inglês para tentar agradar o mercado global, ele lança discos inteiros cantados em espanhol. Se a grande maioria dos astros pop têm agendas muito organizadas de lançamentos de novos trabalhos, Bad Bunny lança discos novos praticamente de supetão.

O músico Bad Bunny no Met Gala de 2023 - Reuters

Em setembro, assim que lançou o single "Un Preview", ele declarou aos fãs: "Esta é possivelmente a última música que lanço este ano. É uma pequena prévia do que vem por aí no ano que vem".

Semanas depois, mudou de ideia. Em 9 de outubro, surpreendeu a todos anunciando um novo disco e, quatro dias depois, lançou seu quinto álbum de estúdio, cujo título reflete a volatilidade de suas declarações públicas —"Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana", ou ninguém sabe o que acontecerá amanhã.

O disco tem 22 faixas e mais de 80 minutos de duração. Estilisticamente, não se difere muito, pelo menos à primeira audição, dos outros lançamentos de Bad Bunny.

É uma coleção de faixas de trap e reggaeton de produção minimalista, batidas quebradas, linhas melódicas simples e os vocais arrastados, às vezes sussurrados, do cantor, com letras frequentemente autorreferenciais, em que Bad Bunny fala de sua vida e da maneira como o mundo o vê.

Na faixa que abre o disco, "Nadie Sabe", o cantor destila raiva contra os detratores, fazendo questão de ostentar fama e sucesso: "Eles dizem que o mundo vai acabar/ Espero que seja logo/ Às vezes eu me faço de tolo/ Quem diabos disse que eu quero ser um exemplo?/ Tudo que eu faço de bom/ Faço porque sinto/ E esse filho da puta, uau, já estou chegando nos 30 relógios Rolex", canta.

E continua: "Me sentindo solitário com 100 mil pessoas na frente/ Todos falam de você sem saber nada/ Sem te conhecer/ E eles até desejam a sua morte/ As pessoas precisam parar de ser tão estúpidas/ E achar que conhecem a vida dos famosos".

Bad Bunny é um superastro pop e sabe que nada agrada mais ao seu público do que receber pistas sobre sua vida particular, especialmente sobre o romance com a modelo e celebridade televisiva Kendall Jenner. O novo disco, portanto, está repleto de frases que podem ser alusões ao romance.

O lançamento chega num momento em que Bad Bunny se consolida como um dos mais populares –talvez o mais popular– ídolo musical do mundo. Desde 2020, ele lidera a lista de artistas com mais audições no Spotify.

Capa do álbum 'Nadie Sabe lo que Va a Pasar Mañana', de Bad Bunny - Divulgação

Ano passado, a turnê do cantor bateu o recorde de faturamento de todos os tempos, arrecadando US$ 435 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões) e ultrapassando Ed Sheeran, cuja turnê de 2018 havia faturado um total de US$ 432 milhões.

Só nos Estados Unidos, a turnê de Bad Bunny arrecadou US$ 356 milhões (R$ 1,8 bilhão de reais) em 2022, pulverizando o recorde de faturamento de shows no país em um ano, que pertencia, desde 2018, a Taylor Swift, com US$ 227 milhões de dólares.

Para ter uma ideia da grandiosidade desses números, basta dizer que a turnê de Bad Bunny faturou três vezes mais que a turnê mais rentável de 2021, que foi a dos Rolling Stones.

Ainda é cedo para saber se "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana" vai fazer o mesmo sucesso dos dois discos anteriores do cantor-compositor, "El Último Tour Del Mundo" (2020) e "Un Verano Sin Ti" (2022), mas nada indica que o tsunami Bad Bunny está dando sinais de arrefecer.

Esses dois discos foram os primeiros LPs totalmente cantados em espanhol a liderar a parada da revista Billboard, e o novo disco parece fadado a repetir o feito.

Numa prova irrefutável da popularidade do moderno pop latino, em março de 2023 a cantora colombiana Karol G também obteve o número um com o disco "Mañana Será Bonito". É o pop cantado em espanhol dominando o mundo.