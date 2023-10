Ciclo de Cinema e Psicanálise discute bullying com 'É Como Se Ninguém me Entendesse'

São Paulo

O MIS, o Museu da Imagem e do Som, promove um debate sobre bullying e violência em escolas a partir do filme "É Como Se Ninguém me Entendesse", de 2018, do diretor Vincent Grashaw.

Com apoio da Folha e em parceria com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, a SBPSP, o evento acontece na próxima terça-feira (17), às 19h.

Grupo se manifestou em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, pela regulamentação das redes sociais e pela proteção de crianças contra discursos de ódio na internet - Pedro Ladeira - 2.mai.2023/Folhapress

Baseado no livro "Project X", de Jim Shepard, o longa conta a história de dois adolescentes que sofrem bullying dos colegas de escola, sentem-se incompreendidos pelos pais e pelos professores e decidem planejar uma vingança contra as agressões. O drama estreou na plataforma Looke em agosto deste ano.

Para debater saúde mental na adolescência e ataques a escolas, o Ciclo de Cinema e Psicanálise reúne o psiquiatra e psicanalista Flávio Gosling, mestre em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP, e a jornalista Laura Mattos, repórter especial da Folha e mestre em comunicação pela USP. A mediação é da psicanalista Luciana Saddi.

O evento acontece no auditório do MIS, na av. Europa, 158, zona oeste de São Paulo, e os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria com uma hora de antecedência.