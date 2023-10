Mario será dublado por Kevin Afghani, que assume lugar de Charles Martinet

São Paulo

A Nintendo revelou quem vai ser a nova voz de Mario após a saída de Charles Martinet, que dublou o personagem em mais de 100 jogos, ao longo de três décadas.

Imagem do jogo 'Super Mario Bros. Wonder' - Divulgação

Kevin Afghani vai assumir a voz do mascote da Nintendo e de seu irmão, Luigi, em "Super Mario Bros. Wonder", novo jogo de plataforma da franquia que estará disponível para Nintendo Switch a partir de 20 de outubro. O ator já fez a voz de Raditz no programa "Dragon Ball R&R" e Arnold no jogo "Genshin Impact"

A Nintendo ainda não disse se Afghani dublará os personagens em outros jogos da franquia. Martinet deixou o papel do encanador no mês passado e assumiu o cargo de Embaixador Mário.

"Super Mario Bros. Wonder" traz de volta a visão 2D dos jogos tradicionais da franquia. Na trama, a dupla de encanadores e a Princesa Peach, do Reino do Cogumelo, são convidados pelo Príncipe Florian para visitar o novo Reino da Flor. Quando Browser ataca a terra vizinha, os heróis da franquia têm que salvar o dia.