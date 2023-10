Premiado em Veneza, longa LGBTQIA+ 'Lobo e Cão' estreia no streaming

São Paulo

Em "Lobo e Cão, uma jovem do arquipélago dos Açores vive com a mãe, a avó e dois irmãos. Junto com seu melhor amigo, ela questiona os papéis de homens e mulheres no mundo e os limites de cada gênero. Até que uma outra amiga chega do Canadá, trazendo novas informações e perspectivas. O longa da cineasta portuguesa Cláudia Varejão venceu o prêmio de melhor filme da Jornada dos Autores, seção paralela do Festival de Veneza, em 2022.



FILMICCA, 14 anos

Cena do filme 'Lobo e Cão', dirigido por Cláudia Varejão - Divulgação

O Faz Nada

Depois da morte de sua empregada, que o acompanhou por 40 anos, um crítico gastronômico acolhe uma garota paraguaia em sua casa em Buenos Aires. Série cômica argentina criada por Gastón Duprat e Mariano Cohn, de "O Cidadão Ilustre" e "Concorrência Oficial". Robert De Niro participa do último episódio da temporada.



Star+, 12 anos

Egito Antigo: Crônicas de um Império

Cada um dos oito episódios desta série documental explora um aspecto da civilização egípcia, uma das primeiras da humanidade, como a religião ou as guerras. Na estreia, o assunto é a importância do rio Nilo.



History 2, 22h 12 anos

Provoca

O talk show de Marcelo Tas chega à 200ª edição recebendo o ator e cineasta Murilo Benício, cujo filme "Pérola" está em cartaz nos cinemas. Ele fala sobre sua relação com os filhos e sua experiência como diretor.

Cultura, 22h, 10 anos

Profissão Repórter

O número de brasileiros acima dos 60 anos não para de crescer. Também aumentam as denúncias de maus tratos em instituições para idosos. O programa desta semana mostra como funcionam algumas delas, no Rio de Janeiro e em São Paulo.



Globo, 23h50, livre

Do Cilindro à Nuvem

Em cartaz no Museu da Língua Portuguesa, a mostra temporária "Essa Nossa Canção", que investiga os laços do nosso idioma com a música popular brasileira, ganha versão virtual, com textos de Marcelo Macca e uma linha do tempo que mostra os objetos usados desde o século 19 para a reprodução musical.

Plataforma Google Arts & Culture, grátis