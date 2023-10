Roger Waters xinga público em show de Londres depois de ler livro em vez de cantar

São Paulo

Fãs de Roger Waters saíram perplexos do show que o ex-baixista do Pink Floyd fez no último domingo (8), no London Palladium, na Inglaterra. Na apresentação, que pessoas chamaram de "desconfortável" nas redes sociais, o músico mandou o público "se f…" depois de vaias sinalizarem insatisfação diante da forma como ele conduziu a noite.

Ao longo de uma hora, Waters leu trechos de sua autobiografia ainda inédita em vez de cantar —ele abriu um laptop no palco e declamou o livro "Dark Side of The Moon: Memoirs of a Lanky Prick" ao microfone.

O músico Roger Waters., em apresentação no dia 3 de maio de 2023 no Accor Arena, em Paris - AFP

Pelos relatos nas redes, houve inclusive um momento em que o assunto das leituras foram os animais de estimação que Waters teve ao longo da vida. Foram 20 minutos, por exemplo, sobre um pato de nome Donald.

Depois disso, o artista tocou novas versões de seus clássicos, lançadas recentemente no álbum "Dark Side of The Moon Redux", uma releitura do icônico disco do Pink Ployd que completou 50 anos.

Logo após as ofensas ao público, muitas pessoas teriam deixado o London Palladium. Um espectador desabafou nas redes sociais: "Não tenho palavras para descrevê-lo e não de uma forma positiva. Que narcisista egocêntrico ele é e pensar que paguei um bom dinheiro para vigiá-lo. Lição aprendida", escreveu.

Roger Waters também tem shows marcados no Brasil nos dias 24 de outubro, em Brasília; 28, no Rio de Janeiro; 1 de novembro, em Porto Alegre; 4 de novembro, em Curitiba, 8 de novembro , em Belo Horizonte; e 11 e 12 de novembro em São Paulo.