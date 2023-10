Samsara: A Jornada da Alma Quando Ter. (31), às 14h, no Cinesesc

Ter. (31), às 14h, no Cinesesc Onde Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo Classificação 12 anos

12 anos Produção Espanha, 2023

Espanha, 2023 Direção Lois Patiño Samsara: A Jornada da Alma Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 4 stars - " Samsara: A Jornada da Alma " stars -

Quem entrar na sala de cinema já na metade de uma sessão de "Samsara – A Jornada da Alma" vai se deparar com pessoas de olhos fechados. O gesto não é indicativo de tédio. Na verdade, faz parte da experiência sensorial do interlúdio, que é também o coração deste filme com temática budista.

O trecho às escuras é o elo entre dois grandes atos. O primeiro se passa no Laos, no sudeste asiático. O segundo, no arquipélago de Zanzibar, na Tanzânia, país da África Oriental. Dirigido pelo espanhol Lois Patiño —que tem no currículo outros longas e curtas experimentais não muito conhecidos—, o filme está em exibição na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Cena do filme 'Samsara: A Jornada da Alma', de Lois Patiño - Divulgação

A própria obra convida o espectador a fechar os olhos. O entreato dura cerca de 15 minutos. Neste momento, não há representações visuais —apenas o som da cidade, da mata, do mar e alguns lampejos de luzes coloridas na tela.

A ideia é induzir o público a uma espécie de meditação. Os desavisados podem estranhar e até ignorar a recomendação de assistir a um filme de olhos fechados. Mas quem estiver disposto a imergir nesta aventura inovadora encontrará o diferencial e o significado desta obra experimental: imaginar como as pessoas se orientam no limbo entre a morte e o renascimento —o uso do termo reencarnação não é unanimidade entre budistas.

Esse estado intermediário é chamado no budismo de bardo. O interlúdio é uma simulação da passagem de uma personagem por esse plano. Durante a viagem, a consciência fica sem um corpo. Por isso, não há o que ver —apenas ouvir e sentir.

A personagem em questão habita corpos bem distintos em cada ato. No Laos, ela é Mon, uma idosa em seus últimos dias de vida que tenta aprender a como se orientar pelo bardo quando a hora chegar. Na Tanzânia, ela assume a forma de uma cabra recém-nascida chamada Neema, que busca conhecer o mundo ao seu redor.

Apesar da beleza dos longos enquadramentos de florestas, rios, cachoeiras e templos budistas, o filme demora a engrenar na primeira parte. Em vez de ser centrada em Mon, a narrativa acompanha o adolescente Amid, que todos os dias lê para ela "O Livro Tibetano dos Mortos", um guia para a consciência após a morte.

A subtrama envolvendo o cotidiano do garoto e sua amizade com um grupo de monges noviços limita o desenvolvimento da personagem idosa, que é a única a se manter na história para o segundo ato, ainda que em outro corpo.

Com o mesmo foco visual nas paisagens, o segmento em Zanzibar supera o anterior porque dá mais espaço à carismática Neema. A cabrita é capaz de comover o espectador simplesmente ao vagar por praias e vilarejos enquanto solta balidos esporádicos. Mesmo com a ajuda da família de tanzanianos à qual pertence, a consciência que em outra vida foi de Mon tem um novo desafio após o bardo —reaprender a se orientar fora dele.

Separados, os dois atos não fazem muito mais do que uma ambientação de cada localidade, que chega a ser monótona. Mas, quando conectados pela jornada da alma, tornam-se mais profundos e poderosos. Fechar os olhos é, de fato, a melhor forma de contemplar o ciclo de vida, morte e renascimento, sem começo nem fim, conhecido no budismo como "samsara".