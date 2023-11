Filas para o show de Taylor Swift chegam a quase 3 km sob garoa em São Paulo

São Paulo

Antes dos portões se abrirem, às 16h, a principal fila para o show de Taylor Swift em São Paulo chegou a quase 3 km. A cantora americana faz nesta sexta-feira (24) a primeira de suas três apresentações da turnê "The Eras Tour" na capital paulista.

Trata-se da fila para a pista VIP, mais perto do palco, e para as cadeiras na parte inferior do Allianz Parque, onde acontece o show. Após um espaço em zigue-zague, a fila deu a volta na praça Conde Francisco Matarazzo Junior, antes de estender pela avenida Francisco Matarazzo até depois do Parque Água Branca.

Fila de fãs da cantora Taylor Swift na região do estádio Allianz Parque no início da tarde desta sexta-feira - Danilo Verpa/Folhapress

As primeiras pessoas estavam se revezando durante as últimas semanas na praça perto do estádio, já que estavam proibidas de acampar. Mas quem chegou de manhã, por volta das 10h, ainda conseguiu um espaço na fila no quarteirão do Allianz, perto da entrada.

Apesar do movimento intenso, o clima era tranquilo na região da Barra Funda. A temperatura estava amena, girando em torno dos 20°C, e até o meio da tarde a chuva ainda não havia caído com muita intensidade.

Era possível ver os fãs usando capas, mas apenas garoou no entorno do Allianz Parque nesta sexta. Vendedores ambulantes dos protetores de chuva torciam para que um temporal de fato caísse, para vender seu estoque de capas.

Foi uma situação diferente do que aconteceu no Rio de Janeiro, na semana passada, quando mais de mil pessoas desmaiaram e uma fã, Ana Clara Benevides, chegou a morrer. A sensação térmica no estádio Nilton Santos, onde Swift cantou, passou de 60°C.

Em São Paulo, muitas pessoas levaram lanches e caixas térmicas com bebidas para a fila, e há pessoas distribuindo água gratuitamente. Esses objetos não são permitidos no estádio, mas são entregues a amigos ou familiares que acompanham os fãs na espera para entrar no evento.

Como foi no Rio, o público de Swift passou o tempo fabricando pulseiras com letrinhas, usando roupas que remetem às "eras" da cantora e looks que apareceram em clipes. Os ambulantes venderam desde camisetas temáticas da turnê até faixas e chapéus.

Houve quem fizesse brincadeiras com o universo da americana. Alguns fãs trocaram a palavra "Reputation", nome de álbum da artista, por "reputinha", outros usaram shortinhos com "1989", título de outro disco da cantora, escrito na bunda.

Teve até algumas pessoas trajando a camiseta do time de futebol americano do namorado de Swift, Travis Kelce. Ele atua pelo Kansas City Chiefs, que disputa a NFL, ou National Football League, o principal campeonato do esporte da bola oval nos Estados Unidos.

A maioria do público de Swift era formada por mulheres e jovens, vários deles acompanhados dos pais.