Filho de Hebe Camargo faz homenagem à Lolita Rodrigues: 'Segunda mãe'

Marcello Camargo, filho da apresentadora Hebe Camargo, escreveu em sua rede social uma homenagem à atriz e cantora Lolita Rodrigues, morta neste sábado (5) aos 94 anos. "Nossa amada Lola nos deixou hoje, minha segunda mãe como ela sempre dizia", escreveu.

"Tenho certeza que minha mãe a estará recebendo hoje com muito amor essa amiga de uma vida e da eternidade! Te amo Lola!", disse ainda Marcello. A amizade entre as duas começou ainda na adolescência, quando Hebe foi fazer um teste na Rádio Cultura, onde Lolita trabalhava na época.

Lolita Rodrigues e Hebe Camargo - TV GLOBO

Pouco tempo depois, Lolita conheceu Nair Bello durante o concurso Miss Objetiva, do qual Hebe também participou. Esse foi o pontapé para a união do trio, que permaneceu junto por mais de 60 anos. Nair Bello morreu em 2007 e Hebe Camargo, em 2012, as duas por parada cardíaca. As três frequentemente reaparecem nas redes sociais, graças a uma entrevista icônica dada ao Programa do Jô, em 2000.

A atriz e cantora Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, mais conhecida como Lolita Rodrigues, morreu em João Pessoa, na Paraíba, vítima de uma pneumonia. Pioneira da televisão no Brasil, a artista inaugurou a TV Tupi, participou da primeira novela diária do país e fez papéis clássicos na TV Globo.