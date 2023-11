Livro 'Uma Vítima' funciona no limite do incesto e parece trama de Manoel Carlos

Porto Alegre

A escolha entre artigo definido ou indefinido no título pode ocultar as camadas de sentidos possíveis no romance "Uma Vítima" escrito pela gaúcha Maria Benedita Bormann em 1884. Afinal, não se trata de "a vítima", mas de "uma vítima".

Obra do artista Daniel Lannes - Reprodução

As possibilidades são várias. Inicialmente são quatro as personagens intricadas na trama. Lúcia, uma jovem virtuosa e bela; Melania, sua mãe adúltera; Caetano, o pai bondoso e traído; e Rodolfo, o incauto amante. O livro, recheado de tabus, integra a Coleção Folha Clássicos da Literatura Luso-Brasileira e chega às bancas no domingo, dia 5.

Caetano é um pai dedicado que parece poupar a filha da rejeição materna. Na virada do século 19 para o 20, Bormann já colocava em discussão o tema da maternidade que, na obra, não é idealizada. Ser mãe, para Melania, é um fardo. Mais jovem que o marido, ela prefere viagens, bailes e casos extraconjugais.

Atrás de cortinas, Lúcia descobre a mãe traindo o pai com Rodolfo. O que ocorre em seguida é um flagra digno de cena de novela. O pai aparece e encontra Melania e Rodolfo em uma situação no mínimo inadequada. Lúcia assume ares de heroína e sai do esconderijo, inventando que Rodolfo a pediu em casamento. Ela quer evitar o sofrimento do pai com o adultério.

Poderia ser uma trama de Manoel Carlos. Mas, mesmo para os padrões do século 21, causaria algum escândalo. A relação entre pai e filha funciona no limite do incesto ao longo de todo o romance. A jovem, inclusive, se mantém virgem mesmo casada. O casamento era uma fachada, é verdade. Entretanto, o pai não sabia e, justamente por isso, não aprovava o enlace.

"Observando os estragos que a moléstia fizera em seu semblante, Melania invejava a beleza da filha e mostrava-lhe aversão, envenenando ainda mais aquela mísera existência, que ela havia despedaçado para sempre. E a filha resignada, compassiva, sorria brandamente à mãe desnaturada: os beijos do pai eram abençoado bálsamo para suas dores agudíssimas", escreveu Bormann.

