Margareth Menezes discute desafios do Ministério da Cultura no Roda Viva

São Paulo

A ministra da Cultura Margareth Menezes, eleita uma das cem personalidades negras mais influentes do mundo, fala dos desafios que enfrenta no comando de sua pasta no Roda Viva.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes - Eduardo Anizelli/Folhapress

Cultura, 22h, livre

Falas Negras

Uma roteirista negra se junta a um novo projeto audiovisual, em que todos os demais autores são brancos. O trabalho acontece na fazenda do chefe do projeto, e a protagonista começa achar que os funcionários do lugar, todos negros, se comportam de maneira estranha. "Levante", o último episódio da antologia "Histórias Impossíveis", foi corroteirizado e é estrelado por Grace Passô. Neusa Borges e Leandro Firmino também estão no elenco.

Globo, 23h55, anos

Resistência Negra

A história da luta contra o racismo no Brasil, desde os tempos da formação dos quilombos, é contada nesta minissérie documental em cinco episódios, apresentados por Larissa Luz e Djonga e idealizados por Ivanir dos Santos.

Globoplay, livre

Empreendedores – A Liga

A advogada Eliane Dias, empresária do grupo Racionais MC’s, e a jornalista Joyce Ribeiro, âncora do Jornal da Tarde, da TV Cultura, falam de suas bem-sucedidas trajetórias.

YouTube, 20h, livre

Entrevista

A escritora Cida Bento comanda a nova temporada do programa, cujos primeiros 24 episódios serão dedicados a personalidades negras. A convidada da estreia é a cantora, compositora e deputada estadual Leci Brandão (PCdoB-SP).

Futura, 20h45, livre

O Defeito da Cor

Esta não é uma adaptação para o cinema do romance de Ana Maria Gonçalves, mas sim um telefilme americano sobre uma mãe negra que procura pela filha desaparecida.

Lifetime, 21h05, 14 anos

O Pai da Rita

Dois compositores da escola de samba Vai-Vai veem sua amizade correr risco quando conhecem a filha de uma mulher pela qual ambos foram apaixonados. Direção de Joel Zito Araújo.

Canal Brasil, 21h30, 16 anos