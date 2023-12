Cinco séries familiares para assistir com os parentes nas festas de fim de ano

São Paulo

A comédia familiar existe basicamente desde que se começou a fazer televisão, nos anos 1940. É uma boa ideia: quase todo mundo tem família, natural ou escolhida, e é um jeito fácil de justificar porque um grupo de pessoas passaria muito tempo junto, sempre nos mesmos lugares.

Como as duas últimas semanas do ano costumam envolver muito tempo em família, selecionei cinco sitcoms para ajudar a preparar o leitor para as festas com os parentes, ou quem sabe para deixar a TV ligada enquanto prepara a ceia.

A newsletter faz uma breve pausa para o Ano-Novo e retorna em janeiro. Boas festas!

"One Day at a Time"

Começo por esta nova versão da série de mesmo nome, de 1975, porque a original foi criada por Norman Lear, um dos maiores autores da televisão americana, cujas obras foram altamente influentes e têm seu impacto sobre as demais séries desta lista e deste gênero.

Neste revival de 2017, coproduzido por Lear, mas comandado por Gloria Calderón Kellett e Mike Royce, a série acompanha a história de uma mãe solteira logo após o seu divórcio, como na versão original. Mas nesta, a família é cubana, a mãe é veterana da Guerra do Afeganistão e a filha é lésbica.

Como as demais criações de Lear, a série trata de vários assuntos mais sérios —Penélope (Justina Machado), a mãe, por exemplo, sofre de depressão e pena para conseguir atendimento com o serviço de veteranos do Exército—, mas nunca perde de vista que é uma comédia e deve ser engraçada. Para tanto, os criadores colocam a maior parte das piadas nas mãos mais que capazes de Rita Moreno ("Amor, Sublime Amor"), que rouba todas as cenas como a matriarca Lydia.

Netflix, três temporadas, 39 episódios. (Uma quarta temporada foi produzida fora da Netflix, mas não está disponível no Brasil).

"A Grande Família"

Literalmente um remake de um remake de uma série de Norman Lear, "Tudo em Família" (que, por sua vez, é um remake, mas isso não vem ao caso).

A série, a mais bem-sucedida versão brasileira da sitcom familiar, acompanha as enrascadas em que se metem os Silvas: o casal Lineu (Marco Nanini) e Nenê (Marieta Severo), os filhos Tuca (Lúcio Mauro Filho) e Bebel (Guta Stresser), o genro, Agostinho (Pedro Cardoso), e o pai de Nenê, Floriano (Rogério Cardoso).

Globoplay, 14 temporadas, 485 episódios.

"Os Upshaws"

Bennie Upshaw (Mike Epps) é o dono de uma oficina mecânica em Indianapolis que quer ser um pai melhor para seus filhos, Bernard Jr. (Jermelle Simon), Aaliyah (Khali Spraggins), Maya (Journey Christine) e Kelvin (Diamond Lyons); um marido melhor para sua esposa, Regina (Kim Fields); um baby-daddy melhor para Tasha (Gabrielle Dennis), a mãe de Kelvin; e um cunhado livre da irmã de Regina, Lucretia (Wanda Sykes, cocriadora da série), que o critica a cada oportunidade.

Apesar de ser uma produção original da Netflix de 2021, a série tem um formato bem tradicional, com risadas enlatadas e algumas piadas pouco originais ("O que você está fazendo aqui? Ninguém disse o seu nome três vezes"), mas isso não importa num formato como este, feito de repetições.

Netflix, quatro temporadas, 32 episódios.

Mike Epps e Kim Fields em cena da série 'Os Upshaws', da Netflix - Lara Solanki/Netflix

"Everybody Loves Raymond"

Cansado de sitcoms familiares com crianças precoces recitando diálogos mal decorados e sem entonação? Tenho a série certa para você.

Em "Everybody Loves Raymond" (a internet me diz que no Brasil o nome era "Raymond e Companhia", mas me nego), Ray Barone (Ray Romano) e sua mulher, Debra (Patricia Heaton) têm três filhos, mas raramente as histórias giram ao redor deles. Em geral, os conflitos dos episódios se dão entre o casal, com os pais dele, Marie (Doris Roberts) e Frank (Peter Boyle), ou o irmão dele, Robert (Brad Garrett).

E não faltam conflitos: Marie, uma "mamma italiana", gosta de criticar a nora, que cuida da casa e da criação dos filhos enquanto Ray, um jornalista esportivo, trabalha (e finge que não tem nada a ver com isso). Robert morre de ciúmes do irmão mais novo, que claramente é o favorito da mãe, e Frank faz o tipo durão, que não foge de uma briga ou de uma chance de reclamar.

Prime Video, nove temporadas, 210 episódios.

Elenco da série 'Everybody Loves Raymond' - Monty Brinton/CBS/Reuters

"Família Dinossauros"

Uma série que pega todas as características principais de uma sitcom sobre uma família de classe média —o pai trabalhador com um emprego que o deixa infeliz, a mãe dona de casa que ama a família, mas queria mais da vida, os filhos adolescentes que adoram fazer drama, o bebê temporão fofinho que tem o bordão engraçado etc.— e coloca dinossauros em todos os papéis, sacada inesperadamente feliz de Jim Henson, o criador dos Muppets.

Os Silva Sauros (em inglês, os Sinclairs) vivem na Pangea 60 milhões de anos antes de Cristo. Dino, o pai, trabalha derrubando árvores para a Wesayso Corporation. Fran, a mãe (cuja voz original em inglês é de Jessica Walters, de "Arrested Development"), cuida da casa e dos filhos Bob, Charlene e Baby e o amigo de Dino, Roy, é um tiranossauro cujo sonho é tocar piano.

Disney+, quatro temporadas, 65 episódios.

Personagens da série 'Família Dinossauros' - Divulgação

O que está chegando

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Percy Jackson e os Olimpianos"

Nova adaptação dos livros de Rick Riordan sobre Percy (Walker Scobell), um pré-adolescente semideus, que, com seus amigos Grover (Aryan Simhadri) e Annabeth (Leah Sava Jeffries) precisa restabelecer a ordem no Olimpo.

Disney+. Dois episódios já estão disponíveis, os seis seguintes irão ao ar às quartas.

"Maestro"

Bradley Cooper estrela e dirige este romance sobre o compositor e regente Leonard Bernstein e sua esposa, Felicia Montealegre (Carey Mulligan).

Netflix, 131 min.

"BTS Monuments: Beyond The Star"

Série documental em oito partes sobre os dez anos de carreira da banda-fenômeno do k-pop, do início do grupo até os voos solo de seus membros.

Disney+. Dois episódios estão no ar, os demais estreiam dois a dois às quartas.

"Rebel Moon - Parte 1: A Menina do Fogo"

"Star Wars" passado pelo liquidificador supersônico de conteúdo de Zack Snyder ("Liga da Justiça").

Estreia nesta sexta (22) na Netflix, 134 min.

"Saltburn"

Um estudante pobretão (Barry Keoghan) de uma universidade inglesa é convidado por um colega rico (Jacob Elordi) para passar as férias em sua mansão. Meio "Talentoso Ripley", meio "Brideshead Revisited", mas de Emerald Fennel ("Bela Vingança").

Prime Video, 131 min.

"What If...?"

Segunda temporada da série animada da Marvel que remixa dimensões paralelas e personagens do universo cinematográfico dos filmes e séries.

Disney+; um novo episódio por dia, desta sexta (22) ao dia 30.

Veja antes que seja tarde

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Assassinato no Expresso Oriente"

Albert Finney é Hercule Poirot nesta versão do romance policial de Agatha Christie dirigida por Sidney Lumet, com Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Anthony Perkins e Sean Connery.

Deixa a Mubi no dia 31.dez, 128 min.