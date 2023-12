Discos de Olivia Rodrigo e SZA estão entre os melhores de 2023 do New York Times

The New York Times

Reflexões pessoais, não grandes declarações, preencheram meus álbuns mais memoráveis de 2023. Foi um ano em que muitas das melhores músicas vieram de olhar para dentro: para relacionamentos complicados, para memórias, para esperanças e medos individuais.

No entanto, na música, a introspecção levou à exploração: expandindo e brincando com possibilidades sonoras, aproveitando o fato de que cada nota agora é uma escolha digital infinitamente flexível. Para mim, não houve um álbum avassalador que definisse o ano; esta lista poderia muito bem ser em ordem alfabética.

A cantora SZA em show no Madison Square Garden, em Nova York - Nina Westervelt/The New York Times

Em vez disso, 2023 foi um ano de artistas seguindo direções decididamente individuais (e em grupo) para lidar com suas próprias perguntas, riscos e recompensas.

Jon Pareles

1. SZA, 'SOS'

Lançado em dezembro de 2022, tarde demais para as listas de melhores do ano passado, "SOS" de SZA encerrou um hiato de cinco anos entre álbuns com uma coleção expansiva de 23 músicas. Em todas as produções, suas melodias borraram qualquer diferença entre rap e canto, em frases casualmente acrobáticas cheias de sincopações jazzísticas e saltos surpreendentes. SZA canta sobre relacionamentos de ângulos múltiplos: obscenos, dedicados, traídos, rancorosos, feridos, presunçosos, inseguros, arrependidos, sarcásticos, despreocupadamente assassinos. E ela faz com que suas percepções soem tão naturais como se ela tivesse acabado de pensar nelas na hora.

2. Karol G, 'Mañana Será Bonito'

Karol G transforma a dor de cotovelo em música agradável em "Mañana Será Bonito" —"amanhã será bonito", em português—, 17 músicas que atravessam um rompimento para encontrar um novo começo. Sua voz soa completamente ingênua enquanto canta sobre luxúria, traição, vingança e cura. Com uma variedade internacional de convidados, a cantora colombiana traz melodia pop para o reggaeton e também faz incursões no rock, dembow dominicano, afrobeats e música regional mexicana —reivindicando um território cada vez maior no pop global.

3. boygenius, 'The Record'

A sinergia reina no boygenius, a aliança das cantoras e compositoras Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus. Em "The Record", elas parecem desafiar uma à outra a animar a música e cantar de forma franca, ou pelo menos convincente, sobre as muitas maneiras como os relacionamentos —romances, amizades, mentores— podem dar errado. Enquanto isso, suas harmonias prometem levá-las juntas por todos os contratempos.

4. Paul Simon, 'Seven Psalms'

"Seven Psalms" parece ser um álbum de despedida de Paul Simon, 82 anos. Também é um salto artístico, expandindo seu domínio da música de três minutos em uma suíte contínua de 33 minutos que percorre o folk, blues e jazz. Simon canta sobre a mortalidade como uma "grande migração" e exalta a presença e o propósito de "O Senhor", como os salmos bíblicos fazem. Ele também reflete sobre música, amor, família e eternidade. O tom é conversacional e questionador; as implicações são profundas.

5. Olivia Rodrigo, 'Guts'

A adolescência já é complicada o suficiente. Acrescente a isso a fama, a escrutinização das redes sociais, a turnê em destaque e a produtividade musical, e é notável que Olivia Rodrigo, agora com 20 anos, tenha mantido não apenas a cabeça no lugar, mas também o senso de humor. As músicas de seu segundo álbum, "Guts", combinam a concisão e a melodia do pop com o potencial do rock de explodir. A produção passa por décadas de alusões astutas enquanto ela lida com autoconfiança e insegurança, julgamentos equivocados e consequências, e as expectativas implacáveis e contraditórias impostas a uma estrela adolescente feminina.

6. Feist, 'Multitudes'

Feist explora tristeza, desejo, consolo, maternidade e o futuro da Terra em "Multitudes". Suas últimas músicas são principalmente calmas, mas nem sempre. Elas podem dar saltos dinâmicos surpreendentes: entre close-ups acústicos despojados e incursões na orquestração ou eletrônica, entre canção de ninar e barulho, entre intimidade e mistério, sempre buscando um caminho compassivo.

7. Everything but the Girl, 'Fuse'

Apesar de um hiato de 24 anos entre os álbuns do Everything but the Girl, "Fuse" não é exatamente uma reunião. Tracey Thorn e Ben Watt estão casados o tempo todo. Mas "Fuse" desperta e revisa o que eles criaram juntos em seus álbuns dos anos 1990: uma atmosfera melancólica de madrugada, com eletrônicos pulsando atrás do contralto de Thorn, onde o anseio encontra a experiência e sempre há uma chance de epifania.

8. Danny Brown, 'Quaranta'

No início de 2023, Danny Brown colaborou com o produtor de hip-hop avant-garde Jpegmafia no álbum agitado, maníaco e obsceno "Scaring the Hoes". Mas "Quaranta" é um acerto de contas com a maturidade; "quaranta" significa 40 em italiano, e Brown agora tem 42 anos. As faixas variam de relaxadas e retrô a vertiginosas e abstratas. Brown rima sobre crescer em Detroit, lidar com altos e baixos de uma carreira no hip-hop e enfrentar a gentrificação e a mudança. Em "Quaranta", ele é um adulto do hip-hop sem reservas.

9. Speedy Ortiz, 'Rabbit Rabbit'

O rock dificilmente poderia ficar mais denso ou pontiagudo do que em "Rabbit Rabbit" do Speedy Ortiz, a banda liderada por Sadie Dupuis. As linhas de guitarra correm, colidem, se emaranham e distorcem; Dupuis eleva melodias pop alegres acima delas. As letras são às vezes crípticas, às vezes escancaradamente expostas, enquanto ela canta sobre trauma, poder e autoconhecimento crescente sobre momentos sombrios. Mas o ímpeto é exultante, superando ruidosamente o passado.

10. Vijay Iyer, Arooj Aftab, Shahzad Ismaily, 'Love in Exile'

Ambiente, jazz, música mundial: "Love in Exile" participa de todos eles. Seus três colaboradores compartilham raízes sul-asiáticas e prática musical americana. Suas peças improvisadas se baseiam em tradições profundas —especialmente as melodias antigas e a poesia em urdu da cantora Arooj Aftab— juntamente com os drones e penumbras do sintetizador liminar de Shahzad Ismaily e os padrões de piano pacientes, mas mutáveis, de Vijay Iyer. Eles começam com simplicidade, depois se ouvem; coisas acontecem.

Ouvindo Amplamente, Sentindo Profundamente

Os excelentes álbuns que expandiram o som e a ideia do que a música pop pode ser este ano vieram de todo o mundo, em todos os estilos, e em muitos casos capturaram a beleza e os choques criativos inesperados do otimismo entre gêneros. E os excelentes álbuns sobre sentimentos este ano foram incomumente diretos, esparsos, inabaláveis e às vezes sussurrados.

Jon Caramanica

1. Asake, 'Work of Art'

O segundo álbum do cantor nigeriano Asake captura o som de uma celebração exultante. Enraizado no estilo de dança sul-africano amapiano e brincando com uma variedade de estilos mais tradicionais da Nigéria, ele é elegante, cuidadoso e precioso; tão nítido quanto o sol batendo na pele, uma restauração e uma renovação.

2. Ice Spice, 'Like..?'

Como rapper, Ice Spice é robusta, concisa, equilibrada, legal - uma virtuosa em entregar conversa dura com um sussurro. Este EP, o primeiro dela, é um guia sobre como conciliar a pugnacidade do drill com a doçura do pop —ninguém desde Pop Smoke fez isso melhor.

3. SZA, 'SOS'

SZA canta como se estivesse revelando confidências, detalhando ferozmente como falhas perceptíveis levam a buracos imperceptíveis que corroem você até serem preenchidos. Seu segundo álbum —na verdade lançado no final de 2022, após a temporada de listas— é um catálogo doloroso de decepções, recriminações e, muito raramente, alívio.

4. NewJeans, 'Get Up'

O lançamento pop mais moderno, progressivo e elegante do ano é esse deleite futurista de um EP do grupo de garotas coreanas NewJeans, que se adaptam a uma série de estilos, incluindo R&B sensual e pop-jungle.

5. 100 gecs, '10,000 Gecs'

O desprezado, o negligenciado, o cáustico, o espirituoso - 100 gecs os ama todos e constrói músicas indiscutivelmente jubilantes a partir dessas partes profundamente fragmentadas. Este é o segundo álbum da dupla e troca parte do choque do álbum de estreia por uma espécie de melodia distorcida. O castigo continua; o moral melhora.

6. Megan Moroney, 'Lucky'

Não deixe a vivacidade inerente na voz da cantora de country Megan Moroney te enganar - ela é uma transmissora aguda de como é segurar tudo junto enquanto suas entranhas se despedaçam. Este álbum de estreia tem muitas músicas emocionantes de coração partido, mas também algumas que detalham como a pessoa mais propensa a te decepcionar é... você.

7. Peso Pluma, 'Génesis'

Nos últimos anos, a música tradicional mexicana tem se atualizado rapidamente, com uma legião de jovens estrelas endividadas com a atitude do hip-hop assumindo o bastão. Peso Pluma é o verdadeiro sintetizador dessa geração, e este álbum é o mais ambicioso dele até agora, uma mistura de orgulho e embriaguez.

8. Zach Bryan, 'Zach Bryan'

Mais um ano, mais um álbum de músicas escritas com uma perspectiva pontilhista desarmadora, entregue com a facilidade e a beleza de um monte amassado de folhas marrons em uma noite de outono nítida.

9. Sexyy Red, 'Hood Hottest Princess'

É incrível como as músicas do álbum de destaque de Sexyy Red soam inacabadas, mas inevitáveis, como se a maneira de navegar no espaço entre conversa casual e os maiores palcos do rap não fosse um salto louco, mas um passeio praticamente indiferente.

10. Bailey Zimmerman, 'Religiously. The Album.'

Uma coleção contundente de country power pós-Morgan Wallen/Luke Combs, o álbum de estreia de Bailey Zimmerman tem a grandiosidade séria do rock de arena dos anos 2000 sobreposto com letras desoladas descendentes de múltiplas gerações de jovens homens, em vários gêneros, propensos a gritar seus sentimentos em alto e bom som.

11. Olivia Rodrigo, 'Guts'

Uma virada feroz para a mais importante nova estrela pop dos últimos anos, "Guts" é o tipo de álbum que você faz quando experimenta um enorme sucesso e imediatamente sente o vazio interior. Essas músicas são temperadas com um pouco de pop-punk, uma pitada de riot grrrl e uma opinião mordaz sobre todos que a fama colocou em seu caminho.12. Drake, "Para Todos os Cachorros Edição de Horas Assustadoras": O raro caso de uma edição bônus de um álbum aprofundando o significado da versão original. As seis músicas adicionais adicionadas à coleção deluxe tornam o álbum mais recente de Drake menos sobre divagação na meia-carreira e mais sobre sentar no trono.

13. Tanner Adell, 'Buckle Bunny'

Um cantor orientado para o pop que tem uma maneira fácil com o twang —mas não depende demais disso—, Tanner Adell atravessa casualmente o R&B pegajoso, o country de bar, o hip-hop tsk-tsking e a balada desconsolada neste estreia vencedora. Sua abordagem da música country é surpreendente, provocativa e —se apenas Nashville relaxasse suas fronteiras— parece algo inevitável.

14. Troye Sivan, 'Something to Give Each Other'

O melhor e mais seguro álbum que Troye Sivan fez está cheio de flertes excitantes, produção de alta viscosidade e letras que lidam com a maneira como o suor na pista de dança pode ser na verdade uma capa úmida para a ternura.

Inteligente, Estúpido e Totalmente Vivo

Meus álbuns favoritos do ano tendiam a ser atos de construção de mundo auditivo: utopias (ou distopias) finamente detalhadas que convidavam à imersão temporária em outras psiques e sons. Alguns refletiam sobre a quebra do planeta, outros se entregavam ao absurdo abstrato. Mas todos ofereciam um refúgio necessário da realidade, usando a imaginação musical como uma rota de fuga.

Lindsay Zoladz

1. 100 gecs, '10,000 Gecs'

Muita música pop excelente caminha na corda bamba entre a estupidez e o brilhantismo. 100 gecs veem essa corda bamba e, nos momentos iniciais de seu segundo álbum caoticamente caleidoscópico "10.000 gecs", a incendeiam. "Se você acha que sou estúpido agora, deveria me ver quando estou chapado", canta a voz digitalmente manipulada de Laura Les. "E sou mais inteligente do que pareço; sou a garota mais burra viva".

100 gecs —Les e o produtor Dylan Brady— são coletores de lixo do detrito cultural moderno que criam um pop-rock contundente a partir do ferro-velho de nosso inconsciente coletivo. (Em uma música deste álbum, eles rimam Cheetos, Doritos, Fritos, mosquitos, burritos e Danny DeVito.) Mas, por mais sem sentido que essas músicas pareçam ser —e em algum nível, absolutamente são— significado e emoção escorrem por entre elas. O que parece ser uma música de novidade sobre um sapo em uma festa se transforma, de alguma forma, em um comovente apelo para aceitar a estranheza social nos outros.

Quando Les e Brady lançaram seu álbum de estreia autointitulado em 2019, eles pareciam bobos da era digital, desafiando o bom gosto em sua busca por fazer música hiperativa do futuro. Em "10.000 gecs", porém, eles sabiamente olham para um gênero aparentemente morto —a música rock— e o animam com homenagens genuinamente apreciativas, sonoramente estudiosas ao pop-punk, metal, alt-rock gonzo e sim, até ska.

O resultado é alto, audacioso, jubilante e inclusivo de forma desapaixonada de uma maneira que grande parte da música da qual eles se inspiram não era. "10.000 gecs" é uma explosão de alegria de 27 minutos que fala a linguagem de nossos cérebros quebrados. Eles são ainda mais burros do que parecem. Eles são a banda mais inteligente viva.

2. Caroline Polachek, 'Desire, I Want to Turn Into You'

"Bem-vindo à minha ilha", proclama a autora de arte pop Caroline Polachek no início deste roteiro sinuoso por sua própria mente musical, antes de soltar um dos refrões mais grandiosos do ano. Este álbum de acompanhamento do subestimado "Pang" de 2019 explora as obsessões sonoras de Polachek, incluindo ópera, flamenco, música celta, rock suave da era do ano 2000 (Dido faz uma participação adequada) e os limites da música pop experimental. Bem-vindo à La Isla de Polachek, população: Um.

3. Olivia Rodrigo, 'Guts'

Olivia Rodrigo tem um talento para capturar a dor visceral do crescimento, o recuo físico da vergonha alheia. Está presente em "Tripas", seu falatório triunfante "sim, claro" para a crise do segundo álbum. Note como sua voz quebra quando ela conta suas gafes sociais ou os erros românticos de seu passado recente: "Como eu pude ser tão estúpida?", ela canta, praticamente vomitando a última palavra. Rodrigo pode ser uma heroína da geração Z, mas as irresistíveis canções de rock em "Tripas" provam que os anos 90 significam algo mais específico para ela do que camisetas do Nirvana produzidas em massa e nostalgia emprestada. Se algo, ela é uma riot grrrl educada em casa, acordando do sonho adolescente e tropeçando em uma juventude admiravelmente confusa.

4. Lana Del Rey, 'Did You Know that There's a Tunnel Under Ocean Blvd'

A princesa divisiva do pop mira os céus em seu amplo nono álbum, e mesmo em seus momentos mais divagantes, você tem que admirar a ambição. Ao longo dessa vertiginosa e turbilhante mistura de 78 minutos do sagrado e do profano, Lana Del Rey presta homenagem ao seu próprio cânone de Americana: Harry Nilsson, Red Hot Chili Peppers, "Forensic Files", John Denver, Angelina Jolie e - finalmente, provocativamente, merecidamente - ela mesma.5. Debby Friday, 'Boa Sorte': Com talvez o álbum de estreia mais confiante e promissor do ano, a músico eletrônica baseada em Toronto, Debby Friday, cria um pano de fundo industrialmente sedutor para sua auto-mitologia sinuosa e discursos motivacionais galvanizantes para si mesma. "Fale, fale, Criança de Sexta-feira", ela entoa na faixa de abertura de definição de intenção. "Diga o que veio dizer." Ela realmente o faz.

6. Fever Ray, 'Radical Romantics'

Karin Dreijer, anteriormente do Knife, injeta uma dose revigorante de vulnerabilidade em seu projeto solo de longa data, Fever Ray, nesta ousada exploração do desejo, sedução e romance na meia-idade. "Procurando por uma pessoa com um tipo especial de sorriso/Dentes como lâminas, dedos como tempero", eles cantam, resumindo um álbum que soa, emocionantemente, como o anúncio pessoal mais estranho do mundo.

7. Water From Your Eyes, 'Everyone's Crushed'

Como o Sonic Youth se tivesse sido criado em memes, cartuchos de vape com sabor e encontros forçados no Zoom, a dupla baseada no Brooklyn, Water From Your Eyes (Rachel Brown e Nate Amos), molda guitarras dissonantes e vocais impassíveis em um hipnótico art rock que reflete obliquamente a absurdidade —e às vezes, a compaixão obstinada— do mundo em que foi criado.

8. Jamila Woods, 'Water Made Us'

Em seu terceiro álbum, Jamila Woods, de Chicago, uma das observadoras mais perspicazes do R&B contemporâneo, volta seu olhar para dentro e —com uma voz ao mesmo tempo simples e poética— traça a introspecção e autodescoberta que ela ganhou no processo de sua busca paciente pelo amor.

9. Jessie Ware, 'That! Feels Good!'

A música pop britânica Jessie Ware continua sua transformação na carreira em uma diva disco libertada com uma coleção de discos matadora —ESG, Grace Jones, Donna Summer— nesta ode efervescente e apropriadamente exclamatória ao princípio do prazer.

10. Anohni and the Johnsons, 'My Back Was a Bridge for You to Cross'

Pela primeira vez em mais de uma década, Anohni se reuniu com sua banda, os Johnsons, inspirando-a a empurrar sua voz fortemente delicada em uma nova direção e criar um álbum solto, soulful e casualmente virtuoso que atualiza a pergunta clássica de Marvin Gaye em 1971 para uma era de luto climático, escuta seletiva e corações endurecidos. Deixe Anohni derreter o seu.