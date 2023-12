Matthew Perry tinha o mesmo nível de quetamina no corpo que pacientes sedados

São Paulo

Morto em outubro, Matthew Perry tinha tanta quetamina em seu organismo, que ele poderia ficar inconsciente, afirma o exame toxicológico. De acordo com o médico legista de Los Angeles, o nível de quetamina no corpo do ator era de 3540 ng/ml.

O ator de 'Friends' Matthew Perry - Getty Images

Para se ter uma ideia, os pacientes cirúrgicos que usam a substância como anestésico ficam com um nível de 1.000 ng/ml a 6.000 ng/ml. A quantidade poderia ter causado o afogamento do ator, encontrado morto dentro de sua banheira de hidromassagem.

Perry, mais conhecido por interpretar o personagem Chandler da série "Friends", usava cetamina para tratar o vício em drogas. A informação foi divulgada pelo artista, em sua própria autobiografia, intitulada "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível".

No livro, Perry escreveu que recebeu infusões de quetamina durante sua internação em uma clínica de reabilitação na Suíça, durante a pandemia de Covid-19. Ele também comparou a experiência do tratamento, que durava uma hora, com a sensação de morrer.

"Eu ainda assim continuava fazendo porque era algo diferente, e qualquer coisa diferente era bom. Tomar a 'K' [apelido da quetamina] era como levar uma porrada na cabeça de uma pá gigante e feliz. Mas a ressaca era dura e superava a pá."

A quetamina é uma substância utilizada para o tratamento de quadros de depressão e vício em drogas medicinais. Como medicamento, ela serve como uma dose de anestesia, aliviando sintomas de dor, preservando a respiração e estimulando a atividade do coração.