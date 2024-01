Paramore cancela show que faria no Lollapalooza; veja o que fazer com ingressos

São Paulo

A organização do Lollapalooza anunciou, nesta quinta-feira, dia 18, que a banda Paramore cancelou sua apresentação na versão brasileira do festival. Dono de hits como o recente "This Is Why", o grupo seria a principal atração do sábado, dia 23 de março.

A cantora Hayley Williams em show da banda Paramore na Qualistage, casa de shows no Rio de Janeiro, em 2023 - Alessandra Tolc/Divulgação

Conhecida pelo sucesso "Use Somebody", a banda Kings of Leon, que esteve no Lollapalooza Brasil em 2019, foi anunciada como sua substituta. A organização do Lollapalooza, em publicação no Instagram, se limitou a dizer que o Paramore cancelou a vinda ao país por motivos pessoais.

Para aqueles que tinham ingressos do tipo Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day para o sábado, é possível solicitar reembolso. O pedido deve ser feito entre os dias 19 e 28 de janeiro. Somente titulares dos ingressos podem realizar a solicitação.

O Paramore esteve no Brasil em março do ano passado para uma série de shows em São Paulo e no Rio de Janeiro, após um hiato de seis anos interrompido com o disco "This Is Why", também de 2023.

A próxima edição do Lollapalooza Brasil acontece no Autódromo de Interlagos entre os dias 22 e 24 de março, e tem entre suas principais atrações Sam Smith, Sza, Blink-182, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, 30 Seconds to Mars e Titãs.