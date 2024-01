'Barbie' e 'Oppenheimer' são indicados ao prêmio do sindicato dos diretores

São Paulo

O sindicato dos diretores anunciou nesta quarta-feira (10) os indicados do DGA Awards, prêmio do grupo que celebra os principais trabalhos da área no ano. A premiação é considera um termômetro para a categoria de direção do Oscar, já que os votantes do sindicato também participam do prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Este ano, o grupo indicou "Barbie" e "Oppenheimer", grandes sucessos do ano nas bilheterias, além de incluir produções menores como "Pobres Criaturas" e "Os Rejeitados". O filme "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, completa a categoria principal do prêmio.

Margot Robbie em cena do filme 'Barbie', dirigido por Greta Gerwig - Divulgação

No prêmio para estreantes, o DGA destacou outros dois projetos que estão na corrida pelo Oscar de Melhor, o drama "Vidas Passadas" e a comédia "American Fiction". O chileno "Chile '76", de Manuela Martelli, também aparece na categoria.

Na televisão, o DGA indicou quatro episódios de "Succession" no prêmio de série dramática e dois de "Ted Lasso" e "O Urso" no de comédia.

Veja a lista completa de indicados abaixo. Os vencedores serão anunciados no dia 10 de fevereiro.

Melhor diretor de cinema

Greta Gerwig, "Barbie"

Yorgos Lanthimos, "Pobres Criaturas"

Christopher Nolan, "Oppenheimer"

Alexander Payne, "Os Rejeitados"

Martin Scorsese, "Assassinos da Lua das Flores"

Melhor estreia na direção de cinema

Cord Jefferson, "American Fiction"

Manuela Martelli, "Chile '76"

Noora Niasari, "Shayda"

A.V. Rockwell, "Mil e Um"

Celine Song, "Vidas Passadas"

Melhor direção de série dramática

Peter Hoar, "The Last of Us" ("Long, Long Time")

Becky Martin, "Succession" ("Rehearsal")

Mark Mylod, "Succession" ("Connor's Wedding")

Andrij Parekh, "Succession" ("America Decides")

Roberto Pulcini e Shari Springer Berman, "Succession" ("Tailgate Party")

Melhor direção de série de comédia

Erica Dunton, "Ted Lasso" ("La Locker Room Aux Folles")

Bill Hader, "Barry" ("wow")

Declan Lowney, "Ted Lasso" ("So Long, Farewell")

Christopher Storer, "O Urso" ("Fishes")

Ramy Youssef, "O Urso" ("Honeydew")

Melhor direção para filme de TV ou minissérie

Shawn Levy, "Toda Luz que Não Podemos Ver"

Tara Miele, "Uma Questão de Química" ("Introduction to Chemistry")

Millicent Shelton, "Uma Questão de Química" ("Poirot")

Sarah Adina Smith, "Uma Questão de Química" ("Her and Him")

Nzingha Stewart, "Daisy Jones and the Six" ("Track 10: Rock 'n' Roll Suicide")

Melhor direção para programa de variedades

Paul G. Casey, "Real Time with Bill Maher"

Jim Hoskinson, "The Late Show with Stephen Colbert"

Michael Mancini e Liz Patrick, "Saturday Night Live"

David Paul Meyer, "The Daily Show with Trevor Noah"

Paul Pennolino, "Last Week with John Oliver"

Melhor direção para especiais televisivos

Joel Gallen, "Chris Rock: Indignação Seletiva"

Stan Lathan, "Dave Chappelle: Sonhador"

Linda Mendoza, "Wanda Sykes: I'm an Entertainer"

Paul Miller, "Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love"

Glenn Weiss, "Oscar 2023"

Melhor direção para reality shows

Niharika Desai, "Rainn Wilson and the Geography of Bliss"

Ken Fuchs, "The Golden Bachelor"

Joseph Guidry e Alexandra Lipsitz, "Project Greenlight: A New Generation"

Rich Kim, "Lego Masters"

Patrick McManus, "American Ninja Warrior"

Melhor direção para programas infantis

James Bobin, "Percy Jackson e os Olimpianos"

Destin Daniel Cretton, "A Jornada de Jin Wang" ("What Guy Are You")

Rob Letterman, "Goosebumps"

Amy Schatz, "Stand Up and Shout: Songs from a Philly High School"

Dinh Thai, "A Jornada de Jin Wang" ("A Monkey on a Quest")