Como o Sepultura, prestes a parar, tornou o rock do Brasil mundialmente relevante

São Paulo

Sob uma ótica global, o Sepultura é a maior banda brasileira de rock de todos os tempos. Sim, no país existem grupos mais cultuados e bem-sucedidos comercialmente, como Titãs e Legião Urbana. Mas nenhum deles fez o rock nacional ser considerado relevante nos outros continentes como a banda mineira de heavy metal.

Ilustração de Weberson Santiago para o volume da Coleção Folha Rock Stars sobre Sepultura - Divulgação

A trajetória do Sepultura está no volume 13 da Coleção Folha Rock Stars, que chega às bancas neste domingo, dia 28. O jornalista Carlos Albuquerque pontua uma história de conquista mundial de uma banda que sofreu com mudanças tumultuadas de formação.

Criado nos anos 1980 em Belo Horizonte pelos irmãos Max e Iggor Cavalera, o grupo conseguiu alguma repercussão na Europa com seu segundo álbum, "Schizophrenia", de 1987. Essa atenção valeu contrato com a gravadora americana Roadrunner Records e o lançamento de "Beneath the Remains", de 1989, disco que levou o Sepultura às turnês internacionais.

O quarteto incluía, além de Max na guitarra e vocal e Iggor na bateria, o baixista Paulo Jr. e o guitarrista Andreas Kisser. Até 1993, eles percorreram o mundo ganhando fãs do gênero thrash metal, rápido e barulhento.

Mas foi com "Chaos A.D.", em 1993, que a banda deu uma primeira guinada, num disco que troca a velocidade do thrash pelo groove metal, cadenciando os riffs de guitarra com tempos mais lentos. Essa mudança deu mais notoriedade à banda, mas nada se comparou ao que aconteceu três anos depois.

O grupo lançou "Roots", um dos discos mais originais do rock pesado. O Sepultura misturou o metal com ritmos brasileiros, utilizando percussão tribal. O resultado foi um pandemônio sonoro, que fisgou seguidores pelo mundo todo. Dave Grohl, líder do Foo Fighters, o considera um dos cinco melhores discos de metal da história.

Em dezembro daquele ano de 1996, Max fez seu último show com a banda, quando os outros integrantes decidiram afastar sua mulher, Gloria, das funções de empresária do grupo. Ele deixou o Sepultura após seis álbuns e formou o Soulfly.

Iggor permaneceu por mais dez anos e depois partiu para outros projetos, inclusive uma reunião com Max no Cavalera Conspiracy.

Derrick Green, um americano gigantesco com voz de trovão, assumiu o vocal para os nove discos de estúdio que a banda gravaria depois. Apesar da ausência dos irmãos que formaram a banda, o Sepultura permaneceu com sua reputação em alta na cena do metal.

A banda acaba de anunciar uma turnê de despedida este ano. Deverá ser monstruosa, já que o grupo até hoje tocou em mais de 80 países e tem seguidores em todos os cantos do mundo.

