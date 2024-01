São Paulo

Como um exímio contador de histórias e diante de uma plateia majoritariamente negra, Dave Chappelle começa seu novo especial na Netflix chamado "Sonhador". Com uma piada inteligente, cita o também comediante Jim Carrey como ídolo e mistura relatos pessoais com seu jeito descontraído de se expressar. Mas não demora muito até percebermos que ele usa seu talento para ofender e chocar, como um garoto da quinta série que quer impressionar o professor.

Em um mundo com problemas reais, como racismo, xenofobia e homofobia, preconceitos que causam a morte de milhões de pessoas ao redor do mundo, Chappelle, um homem negro de 50 anos, escolheu, por algum motivo, atacar a comunidade LGBTQIA+, especialmente as pessoas trans.

Dave Chappelle se apresenta no Madison Square Garden em agosto de 2023 - Eduardo Munoz/Reuters

É triste ver um dos maiores comediantes de todos os tempos usando seu dom para fazer piadas pequenas, que até em um playground de um condomínio de classe média seriam consideradas ruins.

Ao mesmo tempo que ridiculariza pessoas com deficiências e se vitimiza quando é afrontado pela mídia norte-americana, é engraçado perceber que o comediante baixa o tom quando o assunto é outros negros do seu convívio. O caso da agressão de Will Smith contra Chris Rock durante a cerimônia do Oscar de 2022, por exemplo, Chappelle se referere ao incidente como o "11 de Setembro dos Negros", que aparentemente, segundo ele, comoveu de Obama a Oprah.

O engraçado desse caso é que o humorista diz entender a reação de Smith ao mesmo tempo que simpatiza com Rock, que manteve a compostura diante da humilhação. Chappelle, inclusive, se gaba de que a única ligação que Rock atendeu imediatamente após o tapa foi a sua.

Isso indica, até certo ponto, que, diferente de outros personagens da extrema direita acostumados a ofender minorias, mesmo quando se trata de sua própria raça, para Chappelle nem toda piada sai barato. Para ele, falar sobre a comunidade negra ainda é seu calcanhar de Aquiles.

Durante o show, quando ele cita a esquerda, fala dos "brancos liberais", e quando cita a direita, se refere a um deputado branco conservador.

Mesmo quando ele menciona o ataque que sofreu durante um show em maio de 2022, suas críticas ao homem negro que o agrediu com uma faca se limitam a infame piada de Rock que subiu ao palco e perguntou se o agressor era Will Smith.

Em nenhum momento Chappelle reflete sobre o impacto de suas falas; ao contrário, seu modo egocêntrico o faz acreditar que é o porta-voz de negros que não concordam com os costumes liberais —mesmo que ninguém tenha pedido isso a ele.

Por outro lado, suas ofensas sobre negros surgem quando se trata de uma personalidade gay, como a reflexão que ele faz sobre o cantor de Lil Nas X. Com uma piada extremamente homofóbica, ele finaliza o seu show comentando que assim como ele, o cantor também conquistou seu sonho: ser um grande homossexual. Uma pena saber que o grande sonho de Chappelle era ser um grande imbecil.