Filme sobre Michael Jackson, estrelado por seu sobrinho, chega aos cinemas em abril

São Paulo

O filme "Michael", aguardada cinebiografia sobre Michael Jackson, ganhou data de estreia. O filme chega aos cinemas em 25 de abril deste ano, anunciou o estúdio Lionsgate.

O longa será protagonizado por Jaafar Jackson, sobrinho do Rei do Pop, que ganhou o papel pela semelhança física e o jeito de dançar do tio. Ele é filho de Jermaine Jackson, um dos irmãos de Michael, que também fazia parte do The Jackson 5.

Michael Jackson e Jaafar Jackson - Reprodução/@thejackosons

A produção autobiográfica será dirigida por Antoine Fuqua, de "Emancipation: uma História de Liberdade", com Will Smith. Deve abordar a carreira do cantor até a sua morte, em 2009, aos 50 anos, e não deve deixar de lado as controvérsias na vida do astro, como as acusações de pedofilia e o uso de sedativos.

A sinopse oficial diz: "O filme trará ao público um retrato fascinante e honesto do homem brilhante, porém complicado, que se tornou o rei do pop. Ele apresenta seus triunfos e tragédias em uma escala épica e cinematográfica –desde seu lado humano e suas lutas pessoais até seu inegável gênio criativo, exemplificado por suas performances mais icônicas."

"Michael" está sendo feito em parceria com a família de Jackson. O estúdio terá direitos para usar todas as músicas do cantor pop.

O roteiro é assinado por John Logan, indicado ao Oscar por "Gladiador", "O Aviador" e "Hugo". A produção é de Graham King, responsável por transformar a história de Freddie Mercury no sucesso "Bohemian Rhapsody".