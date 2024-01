Jennifer Coolidge agradece a 'gays malvados' por vencer Emmy de atriz coadjuvante

São Paulo

Jennifer Coolidge agradeceu aos "gays malvados" durante o seu discurso no palco do Emmy Awards, que consagra as melhores séries do ano. A atriz venceu a categoria da premiação de melhor atriz coadjuvante em série dramática por sua atuação na segunda temporada de "The White Lotus".

"Eu quero só agradecer a todos os gays malvados", disse a atriz, fazendo referência à sua fala da série que viralizou nas redes sociais: "Estes gays estão tentando me matar".

A atriz Jennifer Coolidge no palco do Emmy 2024, em Los Angeles - Mario Anzuoni/Reuters

A atriz também aproveitou para comentar o seu desfecho na temporada, que matou a sua personagem, Tanya. "Eu acho que ela era demais, e talvez as pessoas fossem cansar dela se ela aparecesse em outra temporada", disse Coolidge no palco.

Ela terminou o discurso pouco depois, após a transmissão alertar para o fim de seu tempo no prêmio de forma bem humorada, com uma atriz que apontava uma placa para o fim do tempo.