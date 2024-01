Produtor acusado de assédio por Paula Abdul deixa cargo de jurado em reality show

São Paulo

Nigel Lythgoe, produtor executivo de reality shows como American Idol e So You Think You Can Dance, deixou de ser jurado deste último depois de receber duas acusações de assédio sexual.

Lythgoe é acusado de apalpar e beijar à força Paula Abdul em um elevador há cerca de 20 anos. Em um segundo processo, duas participantes do programa All American Girl também o acusaram de tentar beijá-las à força depois de uma festa de encerramento em 2003.

Nigel Lythgoe durante cerimônia em Hollywood - Mario Anzuoni - 9.jul.21/Reuters

"Informei os produtores de So You Think You Can Dance sobre minha decisão de deixar de participar da série deste ano", disse Lythgoe em comunicado à revista Variety.

"Fiz isso com o coração pesado, mas de forma totalmente voluntária, porque este grande programa sempre foi sobre dança e dançarinos, e é aí que seu foco precisa permanecer. Enquanto isso, estou me dedicando a limpar meu nome e restaurar minha reputação."

A Sony Pictures Television, que co-produz So You Think You Can Dance, abriu uma investigação sobre Lythgoe, disse uma fonte à Variety.

Mesmo sem Nigel Lythgoe, a próxima temporada vai ao ar, mas ainda não há um substituto escolhido.

Abdul despontou como cantora e dançarina no final dos anos 1980 e no início dos anos 2000 passou a ser jurada de reality shows de competição, como o American Idol. Foi durante as primeiras temporadas do programa que ela teria sido agredida em um elevador por Lythgoe.

Ela alegou no processo que o produtor a empurrou contra a parede, apalpou seus seios e genitais e enfiou a língua em sua garganta. A artista também afirmou que tentou afastá-lo e assim que a porta se abriu, correu para o seu quarto.

Anos depois ela se tornou jurada do reality So You Think You Can Dance, também ao lado de Lythgoe. A cantora e dançarina afirma no processo que na época foi convidada a jantar na casa dele e aceitou pensando ser um encontro de negócios. Ele se impôs sobre ela no sofá, tentou beijá-la e disse que formariam um ótimo casal. Ela diz que se afastou e foi embora.

Ao portal americano TMZ, Lythgoe diz que está em choque e entristecido com as acusações. "Por mais de duas décadas, Paula e eu interagimos como queridos —e platônicos— amigos e colegas. Ontem, no entanto, do nada, fiquei sabendo dessas alegações pela imprensa e eu gostaria de ser claro: não são apenas falsas, como profundamente ofensivas para mim e para aquilo em que acredito", afirmou o produtor.