Alicia Keys tem voz editada após desafinar em show no intervalo do Super Bowl

São Paulo

Durante sua apresentação no intervalo do Super Bowl ao lado de Usher, Alicia Keys recebeu críticas por cantar uma nota errada na execução da música "If I Ain't Got You", um de seus maiores sucessos.

No entanto, a falha vocal foi corrigida na versão oficial do show disponibilizada posteriormente no YouTube pela Apple Music.

Alicia Keys se apresenta no intervalo do Super Bowl - USA TODAY Sports via Reuters Con

Quem assistia à apresentação notou logo o deslize vocal da cantora e agora, a versão editada do show, disponível online, evidencia uma correção na nota.

A comparação entre a performance ao vivo e a versão postada no YouTube mostra aprimoramentos na voz de Alicia, realizados durante a pós-produção para apresentar a melhor versão possível do show oficialmente. Veja a diferença nos vídeos:

Depois de "If I Ain’t Got You", a cantora ainda dividiu "My Boo", com Usher, o grande hit dos dois.