Festival de Curitiba terá Fabio Porchat como diretor e obra de Deborah Colker

O Festival de Teatro de Curitiba, o mais tradicional dedicado às artes cênicas no país, anunciou nesta segunda-feira, dia 5, a programação da edição deste ano, que ocorre entre 25 de março e 7 de abril em diversos espaços culturais da capital paranaense.

O humorista Fábio Porchat, que volta a ser diretor de teatro no Festival de Curitiba - Divulgação/TV Globo

Entre as estreias nacionais, está "Agora é que São Elas", que marca a volta de Fábio Porchat ao teatro como autor e diretor. O espetáculo reúne em cena as atrizes Maria Clara Gueiros, Júlia Rabello e Priscilla Castello Branco.

O texto é formado por esquetes, algumas delas ainda da época em que Porchat se apresentava nos palcos com Paulo Gustavo e Marcus Majella. Na dança, o destaque é a nova criação de Deborah Colker, que chega a Curitiba logo após estrear no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Em "Sagração", Colker propõe mais um trabalho coreográfico para "Sagração da Primavera", composição de 1913 do russo Igor Stravinsky, que demarcou um dos eixos da modernidade musical.

O festival também apresenta as peças que foram destaques no último ano, como "Traidor", de Gerald Thomas e Marco Nanini, o musical "Tatuagem", com André Torquato, e as premiadas "Macacos", com Clayton Nascimento, além de "Manifesto Transpofágico" e "Meu Corpo Está Aqui".

Em 2024, o Festival de Teatro de Curitiba, dirigido por Leandro Knopfholz, um dos fundadores, e Fabíula Passini, olha para a produção do Norte do país, trazendo três espetáculos da região amazônica: "Cabaret Chinelo", de Manaus, "Ritual Üphü", criada por artistas indígenas, e "Sobre Ser Grande", com o Corpo de Dança do Amazonas.