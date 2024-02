Jennifer Lopez lança 'This Is Me Now', filme musical que acompanha novo álbum

São Paulo

O filme musical "Jennifer Lopez: This Is Me Now" acompanha o lançamento do nono álbum de J-Lo, que ela descreve como uma "fantástica autorreflexão na busca do amor".

A cantora Jennifer Lopez - Mario Anzuoni/Reuters

Parte obra de ficção, parte biografia encenada, a façanha cinematográfica é criada e narrada por Jennifer Lopez e dirigida por Dave Meyers. Conta com participações de Sofía Vergara, Kim Petras e Trevor Noah.

Prime Video, livre

A Dinastia: New England Patriots

Série documental sobre o time de futebol americano que foi praticamente imbatível por 20 anos graças à parceria entre o técnico Bill Belichick, o proprietário Robert Kraft e seu principal jogador, Tom Brady.

Apple TV+, 12 anos

Einstein e a Bomba

Docudrama sobre a vida do físico Albert Einstein depois que ele fugiu da Alemanha nazista em 1933. Além de imagens de arquivo, há dramatizações baseadas em entrevistas e cartas de Einstein e que retratam sua relação com a criação da bomba atômica.

Netflix, 14 anos

The Beauty and The Mysterious

Documentário sobre os 50 anos de trabalho do artista, cenógrafo, bailarino e um dos mais importantes diretores de teatro vivos, Bob Wilson.

Film & Arts, 17h45, livre

Especial Dia do Repórter

Dois filmes sobre repórteres que acabaram desvendando escândalos —"Ela Disse" (12 anos), que é baseado em eventos reais e ajudou a impulsionar o movimento MeToo, e o ficcional "O Candidato Independente" (10 anos).

Telecine Touch, a partir de 19h45

Globo Repórter

A nova temporada estreia celebrando os 150 anos da imigração italiana. Sandra Annenberg, Ilze Scamparini, Mario Bonella e Camila Marinho percorrem o Brasil em busca de descendentes de italianos.

Globo, 23h15, livre

Diálogos com Mario Sérgio Conti

O jornalista e colunista da Ilustrada conversa com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um dos possíveis nomes da direita para a disputa presidencial de 2026.

GloboNews, 23h30, livre