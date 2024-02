Miley Cyrus e Billie Eilish cantam no Grammy neste domingo; veja outros artistas

São Paulo

Miley Cyrus cantará o hit "Flowers" no palco do Grammy, maior premiação da música que acontece neste domingo, 4, às 22h no horário de Brasília, informou a Variety.

A cantora Miley Cyrus, que se apresenta no Grammy 2024, em ensaio para o disco 'Endless Summer Vacation' - Divulgação

Cyrus concorre a seis categorias neste ano, incluindo na de música do ano com "Flowers", que será apresentava pela primeira na televisão desde seu lançamento, em janeiro de 2023. O álbum do hit, "Endless Summer Vacation", também concorre ao melhor do ano, contra "Midnights", de Taylor Swift, entre outros.

Além de Cyrus, Billie Eilish se apresentará no Grammy. A artista concorre a música do ano com "What Was I Made For", trilha do filme "Barbie", de Greta Gerwig. Dua Lipa, que fez "Dance The Night" para o mesmo filme, indicada em duas categorias, também fará uma performance.

Olivia Rodrigo, indicada a seis categorias com "Vampire", e Joni Mitchell, que concorre ao melhor álbum de folk music com "Joni Mitchell at Newport", também vão subir ao palco da premiação. Por enquanto, não há confirmação sobre uma possível e esperada apresentação de Taylor Swift.

A apresentação do evento fica por conta do comediante sul-africano Trevor Noah, que comanda a cerimônia pelo quarto ano consecutivo. Ele apresenta o "The Daily Show", uma sátira de noticiários dos Estados Unidos.

Ouros artistas devem se juntar a Noah no palco, como Christina Aguilera, Lenny Kravitz, Lionel Richie, Maluma, Mark Ronson, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Samara Joy e Taylor Tomlinson.

Veja a lista de artistas com apresentações confirmadas no Grammy 2024:

Miley Cyrus

Billie Eilish

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Joni Mitchell

Billy Joel

Travis Scott

SZA

Burna Boy

Luke Combs

U2

O U2 se apresentará na arena The Sphere em Las Vegas, com transmissão ao vivo para o evento.