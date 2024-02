Série de Larry David, autor de 'Seinfeld', chega à última temporada depois de 24 anos

São Paulo

O roteirista Larry David fez fama e fortuna ao criar, junto com Jerry Seinfeld, a sitcom "Seinfeld", um dos maiores sucessos da década de 1990. Sem nunca ter atuado seriamente, ele foi convidado pela HBO a escrever e estrelar sua própria série.

Cenas da série 'Curb Your Enthusiasm', ou 'Segura a Onda' - Divulgação

"Segura a Onda" estreou em 2000 e traz David interpretando uma versão exagerada de si mesmo, um tipo falastrão e inconveniente que arruma brigas épicas por pequenas coisas. Com uma frequência irregular ao longo dos anos, a série chega agora à sua 12ª e derradeira temporada.



HBO, 0h, 16 anos

Especial Leon Hirszman

Exibição de três filmes do diretor —"ABC da Greve" (13h15, 14 anos), "São Bernardo" (14h45, 10 anos) e "Eles Não Usam Black-Tie" (16h45, 14 anos).

Canal Brasil, 13h15

12 Horas

Amanda Seyfried faz uma mulher que consegue escapar de um serial killer. Dois anos depois, sua irmã é sequestrada, e ela acredita que foi pelo mesmo criminoso. Mas a polícia não parece disposta a ajudar.

Record, 14h, 12 anos

O Homem que Vendeu Sua Pele

Por dinheiro, um refugiado sírio aceita que um artista europeu tatue suas costas e passa a ser exposto em museus. Foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional em 2021, representando a Tunísia.

Telecine Cult, 22h, 14 anos

Caminhos da Reportagem

O programa estreia nova temporada com o episódio "Cinzas de Fevereiro: 50 Anos do Edifício Joelma", sobre o maior incêndio que já aconteceu na cidade de São Paulo.

TV Brasil, 22h, livre

Canal Livre

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, conta como vai funcionar o programa Nova Indústria Brasil, anunciado pelo governo federal na semana passada.

Band, 0h, livre

27º Planeta Atlântida

Pela primeira vez, a emissora exibe um compacto com os melhores momentos do maior festival do sul do país. Entre as atrações estão Ludmilla, Alok, Pedro Sampaio, Thiaguinho, Paralamas do Sucesso, Luisa Sonza e Duda Beat.

Globo, 0h30, livre