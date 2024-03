Capas de chuva de plástico viram item obrigatório no look do Lollapalooza 2024

São Paulo

A previsão do tempo não é das mais animadoras para quem vai ao Lollapalooza 2024, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Depois de uma abertura sob garoa constante na sexta (22), e em alguns momentos até mesmo chuva forte, a meteorologia também avisa que este sábado e domingo não serão muito diferentes.

De capa de chuva e jaqueta amarrada na cintura, mulher posa para foto em frente ao painel do Lollapalooza 2024 - Bruno Santos/Folhapress

Chuviscos e céu completamente nublados estão previstos para as duas tardes e noites, que têm entre as principais atrações Kings of Leon, Titãs e SZA.

Grande parte das capas vistas entre os visitantes do festival é do modelo básico, de plástico fino e transparente —uma pena para quem planejou e investiu em um look especial para usar no Lolla. Algumas pessoas levaram capas mais grossas e de outras cores de casa, mas são minoria.

Aos que não tiverem ânimo para encarar a chuva, as alternativas são ver algumas das apresentações de casa. O canal Multishow transmite os shows dos palcos Budweiser e Samsung Galaxy, a partir das 14h30. O canal Bis, por sua vez, exibe as apresentações dos palcos Perry’s by Johnnie Walker e Alternativo. Quem não tiver acesso a uma televisão poderá assistir às transmissões via Globoplay.