Conheça as atrizes que, como Emma Stone, venceram o Oscar mais de uma vez

São Paulo

Emma Stone levou para casa, na noite deste domingo, seu segundo Oscar como melhor atriz. Após ganhar da favorita Lily Gladstone, de "Assassino da Lua das Flores", com sua performance em "Pobres Criaturas", a atriz, que venceu na mesma categoria com "La La Land" em 2017, se juntou à lista seleta de atrizes multipremiadas na premiação por suas atuações.

Quem chefia a lista é Katharine Hepburn (1907 - 2003), única atriz que acumulou quatro estatuetas por atuações protagonistas. Ela venceu por em 1934 por "Manhã de Glória", em 1968 por "Adivinhe Quem Vem para Jantar", em 1969 por "O Leão no Inverno" e em 1982 por "Num Lago Dourado".

A atriz Emma Stone - AFP

Logo após a atriz, Frances McDormand, em seus 66 anos, tem três prêmios, por "Fargo", em 1966, "Três Anúncios para um Crime", em 2018, e "Nomadland", em 2021. Hepburn e McDormand são as únicas duas atrizes que foram premiadas mais de duas vezes por atuações principais.

Ingrid Bergman e Meryl Streep têm, cada uma, duas estatuetas de melhor atriz e uma de melhor atriz coadjuvante. Bergman venceu como protagonista por "À Meia-Luz", em 1945, e por "Anastásia", em 1957. Como coadjuvante, foi premiada em 1975 por "Assassinato no Expresso do Oriente".

Meryl Streep venceu como protagonista em 1983, com "A Escolha de Sofia", e em 2012, com "A Dama de Ferro". Venceu como melhor atriz coadjuvante em 1980 com "Kramer vs Kramer".

Outras dez atrizes receberam duas estatuetas na categoria de melhor atriz. Luise Rainer recebeu em 1937, por "Ziegfeld, o Criador de Estrelas", e em 1938, por "Terra dos Deuses". Bette Davis recebeu em 1936, por "Perigosa", e em 1939, por "Jezebel".

Olivia de Havilland recebeu em 1947, por "Só Resta uma Lágrima", e em 1950, por "Tarde Demais". Vivien Leigh recebeu em 1940, por "E o Vento Levou", e em 1952, por "Uma Rua Chamada Pecado".

Elizabeth Taylor recebeu em 1961, por "Disque Butterfield", e em 1967, por "Quem Tem Medo de Virginia Woolf?". Glenda Jackson recebeu em 1971, por "Mulheres Apaixonadas", e em 1974, por "Um Toque de Classe".

Jane Fonda recebeu em 1972, por "Klute, o Passado Condena", e em 1979, por "Amargo Regresso". Sally Field recebeu em 1980, por "Norma Rae", e em 1985, por "Um Lugar no Coração".

Jodie Foster recebeu em 1989, por "Acusados", e em 1992, por "O Silêncio dos Inocentes". Hillary Swank recebeu em 2000, por "Meninos não Choram", e em 2005, por "Menina de Ouro".