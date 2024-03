Foto mostra que John Cena não estava pelado no Oscar, mas usava tapa-sexo

São Paulo

O ator John Cena não subiu completamente pelado no palco do Oscar na noite deste domingo, como ele deu a entender durante a entrega do prêmio de melhor figurino.

O ator John Cena com tapa-sexo nos bastidores do Oscar, onde apresentou uma categoria fingindo que estava pelado - Richard Harbaugh/AMPAS/AFP

O lutador na verdade tinha coberto suas partes íntimas com tapa-sexo, como mostrou foto dos bastidores da premiação divulgada momentos depois.

No palco, Cena apareceu cobrindo a região íntima com o envelope que guardava o nome de "Pobres Criaturas", vencedor da categoria de figurino. Antes de erguer o envelope, o ator foi vestido pelo apresentador Jimmy Kimmel.

A ideia era fazer piada com a ocasião em que um ativista LGBTQIA+ interrompeu uma cerimônia do Oscar aparecendo pelado no palco, na edição de 1974.