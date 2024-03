Letícia Birkheuer acusa ex-marido de tê-la agredido verbalmente

São Paulo

A atriz e ex-modelo Letícia Birkheuer conseguiu uma medida protetiva contra seu ex-marido, o empresário Alexandre Furmanovich. Segundo o site da revista Veja, ele ameaçou bater nela na frente do filho do casal.

A reportagem procurou Furmanovich para responder às acusações da ex-mulher, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Letícia Birkheuer em evento que celebrou o lançamento de Alexa e Amazon Music no Brasil, no Blue Note em São Paulo - Felipe Panfili/Divulgação

Em sua rede social, Birkheuer confirmou as informações divulgadas pelo veículo e fez denúncias contra o ex-marido. A Veja ainda afirma que a atriz enviou vídeos do episódio, que teria ocorrido na noite de sábado (30), à polícia.

"Infelizmente fui agredida em um restaurante, um lugar público, pelo pai do meu filho", ela disse em vídeo publicado no Instagram. "Fui agredida na frente do meu filho, o que é muito pior."

Birkheuer escreveu na publicação que Furmanovich "gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança". "Fui agredida psicologicamente. Ameaçada. Atemorizada. Ele tentou e tenta me destruir."

A atriz afirmou que há testemunhas e vídeos do incidente. Também escreveu que o ex-marido, com quem ela foi casada entre 2011 e 2013, é "um empresário do setor de joias, dono de joalheria, e que se sente muito poderoso". "Resta-me confiar nas autoridades públicas e lutar para que a mulher seja respeitada pelo simples fato de ser mulher."