Morre Liana Padilha, a voz do duo vanguardista NoPorn

São Paulo

A cantora Liana Padilha, vocalista do duo eletrônico NoPorn, morreu nesta quarta-feira (20) aos 60 anos. Considerada um ícone da cena eletrônica vanguardista brasileira, ela tinha câncer. Liana era também poeta, artista plástica e produtora.

O NoPorn foi criado em 1999 por Liana e o estilista Regis Fadel, que era seu marido e sócio na marca Sucumbe a Cólera. Fadel morreu em junho de 2000, aos 37 anos, vítima de um acidente vascular cerebral.

Ao lado do designer e DJ Luciano Lauri, ela manteve o NoPorn e lançou o primeiro álbum em 2006. Dez anos depois, Lucas Freire substitui Lauri no duo. Com a nova formação, o NoPorn lançou quatro álbuns. O mais recente, "Adoro DJs", de 2023, celebra os 20 anos do duo.

Liana Padilha (à direita) ao lado de Filipe Catto - twitter.com/FilipeCatto

A música "Baile de Peruas", com letra do estilista André Lima, foi um dos grandes sucessos na voz de Liana, principalmente nas pistas clubbers. Ele usou críticas a seus desfiles de moda para a composição e criou um "clássico fashionista", na definição da editora de moda Lilian Pacce.

Em 2023, o NoPorn foi uma das atrações do palco de música eletrônica no festival The Town, em São Paulo. Antes disso, o duo fez uma turnê europeia e tocou em festivais como o Psicotrópico, em Berlim.

A morte comoveu fãs e artistas e muitos deles usaram as redes sociais para publicar lembranças sobre a artista. Uma delas foi a cantora Letrux. "Você viveu o seu melhor e deu ao mundo o seu melhor", escreveu.

Preta Gil mostrou uma conversa que teve com Liana quando as duas passavam por tratamentos médicos e postou um vídeo da cantora cantando "Baile de Peruas".

"Serão eternas sua transgressão musical e sua ousadia diante do previsível", escreveu o DJ Zé Pedro. Segundo ele, quando os dois se conheceram, em 1985, ela era musa da boate underground Crepúsculo de Cubatão, no Rio de Janeiro.

A cantora Filipe Catto contou estar arrasada com a morte de Liana, que chamou de "uma de nossas maiores poetas".

"Me sinto privilegiada por ter tido a oportunidade de estar diante dela. Mito. Sereia. Bruxa. Artesã. Você estará pra sempre nos nossos melhores momentos e nos mais lindos beijos noite afora. Te amo forever", declarou.

O cantor Thiago Pethit revelou que possui muitos áudios e poesias enviados pela artista por Whatsapp. "Liana, você foi uma loucura deliciosa", disse.

Liana será velada nesta quinta-feira (21), no Cerimonial Pacaembu, entre 18h e 21h30.