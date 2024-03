Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam shows extras para o Rio de Janeiro

São Paulo

Os artistas Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciaram novas datas para sua turnê em conjunto no Rio de Janeiro. Eles farão mais dois shows na capital fluminense.

Cartaz da turne conjunta de Caetano Veloso e Maria Bethânia - @caetanoveloso no Instagram

Os ingressos para as apresentações que já haviam sido anunciadas esgotaram no site da Ticketmaster em cerca de uma hora na manhã desta quarta-feira.

A turnê "Caetano e Bethânia" passa agora pelo Rio nos dias 10 e 11 de agosto, na Farmasi Arena, além dos shows que já ocorreriam nos dias 3 e 4 do mesmo mês. Haverá um novo show também em São Paulo, em 15 de dezembro, no estádio Allianz Parque, onde o show já estava marcado no dia anterior.

A pré-venda para clientes do Banco do Brasil começa nesta quinta-feira, a partir das 10h. As vendas serão abertas ao meio-dia nas bilheterias físicas. A venda para o público geral começa neste sábado, nos mesmos horários.