Três pessoas são presas em flagrante por roubo e furto de celular no Lollapalooza

São Paulo

Duas pessoas foragidas foram presas e outras três foram detidas em flagrante durante o festival Lollapalooza, que acontece desde sexta (22) no Autódromo de Interlagos, por suspeita de roubo e furto de mais de 30 aparelhos celulares.

As detenções aconteceram fora do espaço do evento, mas os delitos foram cometidos tanto no interior quanto na área externa do autódromo.

Celulares roubados e recuperados pela Polícia Militar com três pessoas durante o festival Lollapalooza - Divulgação/PM de SP

Um dos presos é um homem de 54 anos procurado pela Justiça por violência doméstica, além de ter passagens na polícia por homicídio, ameaça, lesão corporal e invasão de domicílio. Ele estava próximo ao autódromo vendendo capas de chuva. Ele foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial usado pelos policiais, segundo o que informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Os acusados de roubo e furto de 32 celulares são uma mulher e dois homens. Eles foram abordados pelos policiais por terem comportamento considerado suspeito. Os aparelhos foram apreendidos e serão devolvidos aos proprietários.

Presos durante operação da PM no Lollapalooza - Divulgação/PM de SP

No sábado (23), o público do Lollapalooza enfrentou lamaçal, uma chuva fraca e incessante e um vento frio que não deu trégua.

O headliner do dia, a banda Kings of Leon, subiu ao palco Budweiser, o principal do evento, com a difícil missão de tapar o buraco deixado pelo cancelamento por motivos misteriosos do Paramore. O resultado passou longe do ideal, com alguns fãs entusiasmados, mas pouco vigor que valesse o espaço e o horário que ocuparam na programação.

Em contraste, os Titãs, que fecharam a noite no palco Samsung Galaxy, mostraram como suas canções estão enraizadas na memória brasileira, e foram ovacionados, num show de cerca de duas horas, encerrando a turnê "Encontro", que rodou o país em mais de 40 apresentações.

Houve ainda shows do Thirty Seconds to Mars e do Limp Bizkit, em um dia que, embora tivesse mais atrações dedicadas ao rock, também teve apresentações de brasileiros de diversos gêneros, como a do rapper Xamã, do funkeiro Kevin o Chris e da cantora Manu Gavassi.