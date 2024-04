São Paulo

A atriz Barbara Rush, estrela de clássicos da ficção científica, morreu aos 97 anos neste domingo (31). A informação foi confirmada por Claudia Cowan, filha da artista. "Minha maravilhosa mãe faleceu pacificamente às 17h28", disse a jornalista.

Rush nasceu em Denver, nos Estados Unidos, mas passou a infância e a adolescência em Los Angeles. Após estudar na Universidade da Califórnia, ela assinou contrato com a Paramount Pictures.

Atriz Barbara Rush, estrela de clássicos da ficção científica - Reprodução

Seu primeiro papel de destaque veio em 1951, quando estrelou "O Fim do Mundo", filme de ficção científica vencedor do Oscar de melhor efeito especial. No longa, ela interpretou a filha de um astrônomo, profissional que tenta avisar a humanidade de que uma estrela pode acabar com a vida na Terra.

Dois anos depois, ela estrelou o filme "Veio do Espaço", considerado um clássico da ficção científica.

Na produção, Rush interpretou uma professora que, ao lado do namorado, testemunha a queda do que parecia ser um meteoro. No entanto, trata-se de uma nave espacial transportando alienígenas. Por esse filme, Rush ganhou um Globo de Ouro em 1954.

Depois do sucesso, ela se tornou figura frequente em grandes produções, como "Sublime Obsessão", "O Escudo Negro de Falworth" e "Delírio de Loucura". Além disso, participou de filmes com Frank Sinatra, como "O Bem Amado" e "Robin and the 7 Hoods".