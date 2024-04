Ciclo de Cinema e Psicanálise debate filme 'As Bestas', vencedor do Oscar espanhol

São Paulo

O MIS, o Museu da Imagem e do Som, terá uma sessão gratuita do filme "As Bestas" (2022), de Rodrigo Sorogoyen, no dia 7 de maio, às 19h, como parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise.

Com apoio da Folha, o evento ocorre em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo).

Cena do filme 'As Bestas', de Rodrigo Sorogoyen - Divulgação

O filme, que ganhou nove prêmios Goya em 2023, conta a história de um casal francês que se muda para uma pequena aldeia no interior da Galícia, na Espanha, em busca de uma vida tranquila. No entanto, a presença dos dois desperta a desconfiança dos vizinhos.



Após a sessão, Cassio Rotenberg, psicanalista e membro efetivo da SBPSP, e Becky S. Korich, advogada, escritora e colunista da Folha, participarão de um debate sobre o longa, mediado pela psicanalista Luciana Saddi.



O evento acontece no auditório do MIS (avenida Europa, 158, na zona oeste de São Paulo), e os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria com uma hora de antecedência.

CICLO DE CINEMA E PSICANÁLISE - FILME "AS BESTAS"

Quando 7 de maio (terça-feira), às 19h

Onde Auditório do MIS (avenida Europa, 158 - Jardim Europa)

Quanto Gratuito, ingressos disponíveis na bilheteria com uma hora de antecedência