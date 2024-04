Nova York | New York Times | The New York Times

Daniel C. Dennett, um dos filósofos americanos mais amplamente lidos e debatidos, cujas obras prolíficas exploraram a consciência, o livre-arbítrio, a religião e a biologia evolutiva, morreu nesta sexta-feira (19) em Portland, Maine. Ele tinha 82 anos.

Sua morte, no Maine Medical Center, foi causada por complicações da doença pulmonar intersticial, disse sua esposa, Susan Bell Dennett. Ele morava em Cape Elizabeth, Maine.

O filósofo Daniel Dennett - Bryce Vickmark/The New York Times

Daniel Dennett combinou uma ampla gama de conhecimentos com um estilo de escrita fácil e muitas vezes brincalhão para alcançar o público leigo, evitando os conceitos impenetráveis e a prosa prolixa de muitos outros filósofos contemporâneos. Além de seus mais de 20 livros e dezenas de ensaios, seus escritos até mesmo chegaram ao teatro e ao palco de concertos.

Mas Dennett, que nunca fugiu da controvérsia, frequentemente entrou em conflito com outros estudiosos e pensadores famosos.

Ateu declarado, ele às vezes parecia maldizer a religião. "Não há simplesmente uma maneira educada de dizer às pessoas que dedicaram suas vidas a uma ilusão", disse em uma entrevista de 2013 ao The New York Times.

Dennett irritou alguns cientistas ao afirmar que a seleção natural sozinha determinou a evolução. Ele era especialmente desdenhoso do eminente paleontólogo Stephen Jay Gould, cujas ideias sobre outros fatores da evolução foram sumariamente rejeitadas por Dennett como "goulding".

Não surpreendentemente, os escritos de Dennett podiam suscitar críticas fortes também —às quais ele às vezes reagia com fúria.

Daniel Clement Dennett 3º nasceu em 28 de março de 1942, em Boston, filho de Daniel Clement Dennett Jr. e Ruth Marjorie (Leck) Dennett. Sua irmã, Charlotte Dennett, era advogada e jornalista.

Daniel Dennett passou parte de sua infância em Beirute, onde seu pai era um agente de inteligência secreto se passando por um adido cultural na Embaixada dos EUA, enquanto sua mãe ensinava inglês na American Community School.

Ele se formou na Universidade Harvard em 1963 e dois anos depois obteve um doutorado em filosofia pela Universidade de Oxford. Sua dissertação deu início a uma busca ao longo da vida para usar a pesquisa empírica como base de uma filosofia da mente.

Dennett lecionou filosofia na Universidade da Califórnia, Irvine, de 1965 a 1971. Ele passou quase toda a sua carreira no corpo docente da Tufts University, em Boston, onde foi diretor do Centro de Estudos Cognitivos e, mais recentemente, professor emérito.

Seu primeiro livro a atrair ampla atenção acadêmica foi "Brainstorms: Ensaios Filosóficos sobre a Mente e a Psicologia", publicado em 1978.

Nele, Dennett afirmou que múltiplas decisões resultaram em uma escolha moral e que essas deliberações prévias e aleatórias contribuíram mais para a forma como um indivíduo agiu do que a decisão moral final em si. Ou, como ele explicou:

"Estou diante de uma decisão importante a tomar e, após um certo tempo de deliberação, digo a mim mesmo: 'Isso é suficiente. Considerei este assunto o suficiente e agora vou agir', sabendo plenamente que poderia ter considerado mais, sabendo plenamente que as eventualidades podem provar que decidi de forma errada, mas aceitando a responsabilidade em qualquer caso."

Alguns libertários proeminentes criticaram o modelo de Dennett por minar o conceito de livre-arbítrio: se decisões aleatórias determinam a escolha final, argumentaram, então os indivíduos não são responsáveis por suas ações.

Dennett respondeu que o livre-arbítrio —assim como a consciência— era baseado na noção ultrapassada de que a mente deveria ser considerada separada do cérebro físico. Ainda assim, ele afirmou, o livre-arbítrio era uma ilusão necessária para manter uma sociedade estável e funcional.

"Não poderíamos viver como vivemos sem ele", escreveu em seu livro de 2017, "De Bactérias a Bach e de Volta: A Evolução das Mentes". "Se —porque o livre-arbítrio é uma ilusão— ninguém é responsável pelo que faz, deveríamos abolir os cartões amarelos e vermelhos no futebol, a área de penalidade no hóquei no gelo e todos os outros sistemas de penalidade nos esportes?"

Dennett também mergulhou em controvérsias com suas opiniões contundentes sobre o ateísmo. Ele e uma colega, Linda LaScola, pesquisaram e publicaram um livro em 2013, "Presos no Púlpito: Deixando a Crença para Trás", com base em entrevistas com clérigos de várias denominações que eram ateus secretos. Eles defenderam sua decisão de continuar pregando porque isso proporcionava conforto e ritual necessário às suas congregações.

A fama e o seguimento de Dennett se estenderam para ambos os lados do Atlântico. À medida que envelhecia, ele era acompanhado por sua esposa em suas turnês de palestras no exterior. Além de sua esposa, seus herdeiros incluem uma filha, Andrea Dennett Wardwell; um filho, Peter; duas irmãs, Cynthia Yee e Charlotte Dennett; e seis netos.

Embora Dennett nunca tenha se contido em contradizer as opiniões de outros estudiosos, ele se irritava com comentários duros sobre seu próprio trabalho. Isso foi especialmente o caso quando Leon Wieseltier, um escritor conhecido por política, religião e cultura, criticou fortemente o best-seller de Dennett de 2006, "Quebrando o Feitiço: Religião como um Fenômeno Natural", no The New York Times Book Review.

Argumentando que Dennett era intolerante com pessoas que não compartilhavam sua crença básica de que a ciência poderia explicar todas as condições humanas, Wieseltier concluiu: "Dennett é o tipo de racionalista que difama a razão".

Em uma refutação longa e irritada, Dennett denunciou Wieseltier por "falsidades flagrantes" que demonstravam uma "repugnância visceral que assombra justamente os ataques de Wieseltier (sem argumentos) contra meus argumentos".

Uma avaliação anterior, mais positiva, de outro de seus best-sellers, "Tipos de Mentes: Rumo a uma Compreensão da Consciência" (1996), que foi publicada na revista New Scientist, pode ter chegado mais perto de explicar o apelo duradouro de Dennett.

Embora tenha admitido que muitas das perguntas que ele levanta em seu trabalho "ainda não podem ser respondidas", escreveu o revisor, Dennett "argumenta que formular as perguntas certas é um passo crucial para frente".