Ex-marido de galerista morto no Rio é preso nos EUA e solto após pagar fiança

Daniel Garcia Carrera, ex-marido do galerista Brent Sikkema, assassinado no Rio de Janeiro, foi preso pelo FBI em Nova York, nos Estados Unidos.

De acordo com o site TMZ, os agentes entraram no apartamento de Carrera no dia 20 de março e o levaram algemado. A Justiça determinou a prisão por haver risco de fuga.

Brent G. Sikkema, de 75 anos, era sócio proprietário de uma famosa galeria de arte em Nova York - ArtBO/Divulgação

A defesa nega a possibilidade de fuga e diz que ele estava tentando garantir que o filho pudesse jogar futebol num torneio na Itália. Carrera foi libertado após pagar fiança de US$ 1 milhão e agora usa uma tornozeleira eletrônica.

Sikkema, 75 anos, foi esfaqueado no quarto de sua casa no Rio de Janeiro, no começo do ano. O cubano Alejandro Triana Prevez, de 30 anos, confessou o crime em fevereiro e apontou o ex-marido da vítima como mandante.

Em seguida, o promotor Alexandre Murilo Graça pediu a decretação da prisão preventiva de Daniel e a conversão da prisão temporária de Prevez para preventiva.

Em sua primeira versão, Prevez negava o crime. As novas informações foram dadas num segundo depoimento à polícia.

Segundo Prevez, Daniel Sikkema prometeu pagar US$ 200 mil, cerca de R$ 1 milhão, pelo assassinato do galerista. Ainda de acordo com o cubano, ele chegou a fazer remessas de dinheiro por intermédio de uma empresa de transferências financeiras internacionais.

Na versão do suspeito, Daniel teria enviado uma cópia da chave do sobrado em que Brent morava no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, por meio de uma empresa de logística. Assim, ele conseguiu entrar na casa do galerista sem resistência. O cubano revelou os nomes das empresas à polícia.

No relato feito à polícia, cujas informações constam em processo judicial, o cubano afirma que Daniel teria dito que o galerista pagava valores baixos de pensão, gastava dinheiro com drogas, festas e garotos de programa. Além disso, tinha receio de que um novo relacionamento de Brent pudesse prejudicar a repartição dos bens. Daniel e Brent tinham brigas após o divórcio e o galerista teria confidenciado a amigos que estava novamente apaixonado.