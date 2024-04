Shakira diz que achou 'Barbie' desvirilizante e defende a masculinidade

São Paulo

A cantora Shakira se incomodou com o filme "Barbie". Em entrevista à revista Allure, a artista disse discordar da forma como a obra de Greta Gerwig lidou com as questões de masculino e feminino.

A cantora Shakira - Reuters

"Meus filhos odiaram [o filme] completamente. Eles acharam desvirilizante. E eu concordo, de certa forma. Estou criando dois meninos e quero que eles se sintam também poderosos enquanto respeitam as mulheres", afirmou.

"Gosto de quando a cultura pop tenta empoderar as mulheres sem roubar dos homens a possibilidade de serem homens, de também proteger e prover."

Shakira defendeu ainda que as mulheres precisam preservar sua essência, que para ela é a feminilidade, e que homens e mulheres têm propósitos diferentes e complementares na sociedade.

"Barbie" foi a maior bilheteria de 2023, além de um fenômeno midiático, que tomou a internet com os memes de Barbenheimer e a música "I'm Just Ken". No Oscar, levou uma única estatueta, pela música "What Was I Made For?", de Billie Eilish.