Luciano Huck manda recado a Faustão no Domingão após o seu transplante de rim

Durante o Domingão com Huck deste domingo, Luciano Huck quebrou o protocolo do programa e mandou um recado a Faustão, antigo apresentador da TV Globo. Huck falou sobre a influência de Fausto Silva, a quem chamou de "amado amigo", na campanha de doação de órgãos no país.

Luciano Huck abraça Faustão - Reprodução/Instagram @lucianohuck

"Eu já declarei algumas vezes na televisão que sou doador de órgãos, acho isso muito importante. E, muito em função do transplante do Fausto, meu amado amigo, o ano de 2023 teve mais de 1.900 doadores que possibilitaram 4.300 transplantes, 16% a mais que no ano anterior. Isso é, sem dúvida, o efeito de Fausto Silva na grande mídia", ele disse.

Faustão, de 73 anos, superou a rejeição do transplante de rim que vinha enfrentando havia três semanas e, agora, segue novo tratamento. O apresentador foi operado em 26 de fevereiro, por causa de uma doença renal crônica. Ele já havia recebido um transplante bem-sucedido de coração no ano passado, devido a uma insuficiência cardíaca.