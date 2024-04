Madonna faz homenagem a vítimas de massacre em boate gay durante show

São Paulo

Madonna fez uma homenagem às vítimas do massacre ocorrido na boate LGBTQIA+ Pulse, em Orlando, nos Estados Unidos, há oito anos. Em seu show da turnê "Celebration" em Miami, cidade próxima ao local, a cantora reuniu sobreviventes e parentes de vítimas e leu um discurso sobre o episódio.

A cantora Madonna em show da turnê 'Celebration' no Barclays Center, em Nova York - The New York Times

"Eu gostaria de chamar a atenção para esse momento porque boates, música e dança são coisas que nos aproximam. Elas não deveriam estar associadas a algo que causa tristeza, tragédia, assassinato, morte, dor, sofrimento e trauma. Mas infelizmente os seres humanos estão presos num tipo de ciclo", disse Madonna.

Ela também ressaltou sua relação com a comunidade LGBTQIA+, em especial com seus fãs gays. "Aquelas pessoas estavam se reunindo para dançar num local inclusivo, cheio de amor. Era a noite latina, elas estavam dançando ao som de músicas latinas, e um filho da puta apareceu com duas armas e começou a atirar", disse ainda.

Madonna se referiu ao episódio, que deixou 50 pessoas mortas e outras 53 feridas em 12 de junho de 2016, como o maior ataque terrorista nos Estados Unidos desde o 11 de Setembro, e disse estar emocionada ao falar dos sobreviventes e parentes e vítimas na plateia.

"Eu faço dance music. Meu trabalho é unir as pessoas, fazer as pessoas dançar, fazer as pessoas felizes, e não julgar. Esse tipo de merda não deveria acontecer. Não se esqueçam disso."

A turnê "Celebration" será encerrada com um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. A apresentação será a única da cantora no país.