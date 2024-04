Paulinho da Viola assina com a gravadora Som Livre e terá DVD da turnê de 80 anos

São Paulo

O cantor e compositor Paulinho da Viola anunciou nesta segunda-feira que assinou um contrato com a gravadora Som Livre, e que está preparando um projeto audiovisual a partir do último show da turnê dos seus 80 anos, que comemorou em 2021.

Paulinho da Viola abre seu show tocando caixinha de fósforo no Vibra São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

O evento acontece no dia 25 de maio, no Qualistage, no Rio de Janeiro. A temporada de shows começou, em março do ano passado em São Paulo. De lá para cá, o espetáculo passou por 15 cidades pelo Brasil.

O DVD terá clássicos, regravações inéditas na voz do cantor e participação ilustre de Beatriz Rabello, filha de Paulinho. O artista se prepara para cantar canções que nunca gravou, mas fazem parte de sua memória emotiva.

Os shows da turnê contemplam praticamente todas as décadas de sua discografia no repertório de 22 músicas, desde "Samba Original", "Coração Leviano" e "Coisas do Mundo, Minha Nêga", compostas no fim dos anos 1960, até "Ele", canção da safra mais recente que nunca foi gravada por ele.