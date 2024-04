Projeto 7 Leituras leva clássico de Shakespeare, 'Hamlet', ao Sesc Bom Retiro

São Paulo

A popular história de intriga familiar e palaciana do príncipe da Dinamarca, "Hamlet" é o texto escolhido para o segundo encontro desta edição do 7 Leituras.

Mika Lins e Rubens Caribé em encenação de 'Muito Barulho por Nada', do projeto '7 Leituras' - Alicia Peres/Divulgação

A apresentação gratuita acontece no dia 30 de abril, às 19h, no teatro do Sesc Bom Retiro, no centro da capital paulista, com retirada de ingressos 30 minutos antes.

O projeto completa 18 anos de existência e celebra também os 460 anos do de nascimento de Shakespeare, com suas peças mais populares.

As leituras acontecem no teatro do Sesc Bom Retiro até junho, sempre na última terça-feira do mês. Os encontros continuam com "As Alegres Comadres de Windsor", em maio, e "A Tempestade", em junho.