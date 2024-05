DJ britânico cancela shows no Brasil após sofrer tentativa de assalto no Rio

São Paulo

DJ Hot Since 82, como é conhecido Daley Padley, anunciou o cancelamento de dois shows que faria no Brasil após sofrer tentativa de assalto no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 3.

Em vídeo publicado no Instagram, o músico britânico contou que saía de uma apresentação na Casa França-Brasil, na capital fluminense, quando ele e sua equipe foram abordados por criminosos.

DJ Hot Since 82 durante passagem no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

"Ontem, por volta das 5h, após sair do clube onde toquei no Rio de Janeiro, um carro com gente armada de fuzil e balaclavas nos seguiu. Parecia que sabiam quem estava no carro e aonde iríamos. Não sei se eram assaltantes ou assassinos", disse. "Se não fosse a manobra heróica do nosso motorista, não sei se estaria vivo."

Segundo ele, a cena de fuga parecia uma cena do filme "Velozes e Furiosos", com o motorista dirigindo na contramão. O DJ mudou de hotel, comprou passagens para ir embora e disse que não tem mais vontade de retornar ao Brasil depois do episódio.

"Esta não foi uma boa experiência e tenho medo de pensar no que teria acontecido se nos tivessem apanhado", afirmou. Ao lamentar o ocorrido, o DJ disse que não poderia se arriscar assim, tendo crianças em casa e sua esposa prestes a dar luz a outro filho.

Um dos festivais que Padley se apresentaria era o Time Warp, neste sábado. O DJ é um dos grandes nomes da house music e em 2017, o artista foi nomeado o produtor do ano pelo "Electronic Music Awards".