Festival Maraty, que teria shows gratuitos de Terno Rei e Ritchie, é cancelado

O festival Maraty, que apresentaria shows gratuitos de Terno Rei, Ritchie e outros artistas em sua primeira edição, foi cancelado por falta de patrocínio. O evento sem fins lucrativos aconteceria entre 14 e 16 de junho em Paraty, no Rio de Janeiro, e teria, além de música, oficinas, debates e exibições de filmes.

Show da banda Terno Rei no Circo Voador - Lucas Tavares/Zimel Press/Folhapress

O Maraty era produzido por Leandro Carbonato e tinha curadoria do produtor musical João Marcello Bôscoli e do jornalista André Barcinski, colaborador da Folha e morador de Paraty há 15 anos. Em nota, Barcinski disse que o evento gratuito só poderia acontecer com a ajuda de patrocinadores.

"O evento dependia exclusivamente de apoio de empresas, e isso, infelizmente, não ocorreu, apesar dos esforços de uma equipe valorosa que, por mais de um ano, realizou cerca de 100 reuniões com mais de trinta empresas", escreveu.

"Fica adiado nosso sonho de realizar um evento inclusivo e democrático, que buscava trazer, gratuitamente, música de grande qualidade para um público amplo. Acreditamos na democratização da cultura e na necessidade urgente de substituir o algoritmo pela curadoria, realizando eventos culturais relevantes e que ajudem a formar público."

Conforme divulgado anteriormente, a primeira edição do Maraty homenagearia Elis Regina, e tinha confirmado shows de Renato Teixeira, Dona Onete e do Trio Mocotó, além de Ritchie e Terno Rei. Na Praia do Pontal, ao lado do Centro Histórico, o palco principal teria shows nacionais e internacionais de artistas de diferentes estilos, do rock ao soul, do afrobeat ao eletrônico, do jazz de vanguarda à música de raiz.

Um palco-balsa itinerante, montado especialmente para o evento, levaria artistas para apresentações em comunidades de ilhas e regiões costeiras mais distantes da cidade. No Cinema da Praça, uma mostra de documentários musicais celebraria grandes nomes da música brasileira, e um espaço em frente à Igreja de Santa Rita promoveria debates com artistas e pesquisadores convidados.