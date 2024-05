Filme sobre criador dos Muppets e 'Jogos Vorazes': o que ver nesta sexta na TV

São Paulo

Jim Henson sempre será lembrado por criar os Muppets, marionetes que estão na televisão desde os anos 1950. Mas ele também foi cineasta, artista e empresário astuto o suficiente para usar o apelo comercial de seus personagens para financiar outros projetos mais ambiciosos.

Cena do documentário 'Jim Henson: O Homem-Ideia' sobre o criador dos Muppets - Reprodução

É o que mostra o documentário dirigido por Ron Howard, que teve acesso ao extenso arquivo pessoal e inédito de Henson.

Disney+, 12 anos

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Algumas décadas antes de se tornar o tirânico presidente de Panem, Coriolanus Snow era a última esperança de sua linhagem. Quando a décima edição dos Jogos Vorazes acontece, ele se surpreende ao ser designado mentor de Lucy Gray Baird, do Distrito 12.

Prime Video, 14 anos

Gasoline Rainbow

O novo filme dos Irmãos Ross viaja pelo interior do estado americano do Oregon numa van com cinco adolescentes que acabaram de terminar o ensino médio. O objetivo deles é chegar à costa do Pacífico, a 800 quilômetros de distância. Depois disso, ninguém sabe.

Mubi, 16 anos

Leis da Atração

Dois advogados rivais representam lados opostos no divórcio de duas celebridades e, durante o processo, acabam se apaixonando. A grande questão entre eles é se, quando se casarem, cairão nos mesmos problemas de seus clientes.

Telecine Touch, 22h, livre

Desova

Documentário que investiga desaparecimentos forçados na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, ouvindo as mães que se organizaram em coletivos para lidar com a dor da ausência de seus filhos. Direção de Laís Dantas.

Canal Futura, 23h, 12 anos

Diálogos com Mario Sergio Conti

A entrevista desta sexta é com a atriz Vera Holtz, que está com duas peças em cartaz em São Paulo: "Ficções", na qual é a protagonista; e "O Estrangeiro", adaptação do romance de Albert Camus dirigida por ela.

GloboNews, 23h30, livre